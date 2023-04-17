Домашняя буженина за 1 час: готовится без фольги

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,4 т.
Домашняя буженина за 1 час: готовится без фольги

Домашняя буженина – это вкусная мясная закуска, которую часто подают на праздничный стол. Для того чтобы мясо было мягким, нежным и сочным, его обязательно нужно мариновать с добавлением ароматных специй.

Шеф-повар Вадим Бжезинский (pava_vb) на своей странице в Instagram поделился рецептом домашней сочной буженины, которую вы приготовите максимум за 1 час.

Рецепт буженины

Ингредиенты:

  • свинина (в рецепте корейка) – 1,5 кг
  • горчица дижонская – 40 г
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  • цедра 1 лимона
  • оливковое масло – 30мл
  • пряные травы (в рецепте шалфей, чабрец и розмарин)
  • чеснок – 6 зубчиков
  • специи
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Смешать специи, оливковое масло, цедру, травы и дижонскую горчицу.

Домашняя буженина в духовке

2. В свинине сделать надрезы и нашпиговать чесноком с травами. Смазать смесью из специй.

Буженина

3. Запекать при температуре 160 градусов 50 минут.

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