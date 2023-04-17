Домашняя буженина – это вкусная мясная закуска, которую часто подают на праздничный стол. Для того чтобы мясо было мягким, нежным и сочным, его обязательно нужно мариновать с добавлением ароматных специй.

Шеф-повар Вадим Бжезинский (pava_vb) на своей странице в Instagram поделился рецептом домашней сочной буженины, которую вы приготовите максимум за 1 час.

Ингредиенты:

свинина (в рецепте корейка) – 1,5 кг

горчица дижонская – 40 г

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цедра 1 лимона

оливковое масло – 30мл

пряные травы (в рецепте шалфей, чабрец и розмарин)

чеснок – 6 зубчиков

специи

соль, перец

Способ приготовления:

1. Смешать специи, оливковое масло, цедру, травы и дижонскую горчицу.

2. В свинине сделать надрезы и нашпиговать чесноком с травами. Смазать смесью из специй.

3. Запекать при температуре 160 градусов 50 минут.

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