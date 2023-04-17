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Домашняя буженина за 1 час: готовится без фольги
Домашняя буженина – это вкусная мясная закуска, которую часто подают на праздничный стол. Для того чтобы мясо было мягким, нежным и сочным, его обязательно нужно мариновать с добавлением ароматных специй.
Шеф-повар Вадим Бжезинский (pava_vb) на своей странице в Instagram поделился рецептом домашней сочной буженины, которую вы приготовите максимум за 1 час.
Ингредиенты:
- свинина (в рецепте корейка) – 1,5 кг
- горчица дижонская – 40 г
- цедра 1 лимона
- оливковое масло – 30мл
- пряные травы (в рецепте шалфей, чабрец и розмарин)
- чеснок – 6 зубчиков
- специи
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Смешать специи, оливковое масло, цедру, травы и дижонскую горчицу.
2. В свинине сделать надрезы и нашпиговать чесноком с травами. Смазать смесью из специй.
3. Запекать при температуре 160 градусов 50 минут.
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