Домашняя горчица: Джейми Оливер раскрыл главный секрет приготовления

Приготовить вкусную домашнюю горчицу – задача не из легких, так как процесс этот – достаточно кропотливый и непростой. Мало просто выбрать хорошие ингредиенты, нужно еще и правильно их соединить так, чтобы соус не расслоился и не стал слишком жидким.

Джейм Оливер — английский повар, ресторатор, телеведущий, популяризатор домашней кулинарии и здорового питания поделился в своем YouTube-канале рецептами самой вкусной домашней горчицы, которая готовится всего 15 минут (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Для начала отметим, что главный секрет отличной и вкусной домашней горчицы, по мнению Джейми Оливера настаивать ее от 24 часов до 3 дней под пищевой пленкой, а также – использование только натуральных ингредиентов.

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1. Горчица с пивом и солодовым уксусом

Ингредиенты:

солодовый уксус – 85 мл

черные горчичные зерна – 115 г

желтые горчичные зерна – 115 г

пиво – 85 г

морская соль – 1 ст. л.

жидкий мед – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Поместите семена горчицы в большую миску, налейте пиво, хорошо перемешайте и накройте пищевой пленкой. Оставьте так на ночь. После – промойте семена водой, половину переложите в блендер, хорошо взбейте до однородности, добавьте соль, уксус, мед и остатки целых зерен, перемешайте, можно подавать.

Такую горчицу можно хранить в холодильнике, но только в стерильных банках.

2. Горчица на желтах и белом вине

Ингредиенты:

желтые горчичные зерна – 100 г

шампанский уксус – 150 мл

белое вино – 150 мл

эстрагон свежий – 4-5 веточек

Способ приготовления:

Семенагорчицызасыпьте в небольшую банку, добавьте вино, уксус, соль, накройте пищевой пленкой и так оставьте на 3 дня. По истечению времени все ингредиенты переместите в кухонный комбайн, добавьте эстрагон и перебейте до однородности. Можно добавить немного воды, если смесь слишком густая.

Хранить горчицу можно несколько дней в холодильнике, главное – в стерильной банке.

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