Гранола – это быстрый сухой завтрак, ставший популярным во всем мире. Ее очень легко приготовить в домашних условиях в духовке, взяв за основу обычные овсяные хлопья.

Фудблогер Мартин Малеванец (malovanets.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом домашней гранолы в духовке, которую вы приготовите без сахара и масла.

Ингредиенты:

овсяные хлопья – 400 г

арахисовая паста – 2 ст. л.

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кленовый сироп или мед

соль

корица

вода

орешки и сухофрукты

Способ приготовления:

1. Арахисовую пасту развести с небольшим количеством воды, добавить щепотку соли и корицы. Перемешать.

2. К овсяным хлопьям добавить арахисовую пасту и кленовый сироп. Тщательно перемешать и выложить тонким слоем на противень, застеленный пергаментом.

3. Запекать при температуре 180 градусов 20 минут.

4. Тем временем подготовить орехи и сухофрукты. Перемешать их с гранолой и запекать еще 10-20 минут.

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