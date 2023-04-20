Домашняя гранола: как быстро приготовить без сахара и растительного масла

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Домашняя гранола: как быстро приготовить без сахара и растительного масла

Гранола – это быстрый сухой завтрак, ставший популярным во всем мире. Ее очень легко приготовить в домашних условиях в духовке, взяв за основу обычные овсяные хлопья.

Фудблогер Мартин Малеванец (malovanets.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом домашней гранолы в духовке, которую вы приготовите без сахара и масла.

Рецепт гранолы в духовке

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 400 г
  • арахисовая паста – 2 ст. л.
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  • кленовый сироп или мед
  • соль
  • корица
  • вода
  • орешки и сухофрукты

Способ приготовления:

1. Арахисовую пасту развести с небольшим количеством воды, добавить щепотку соли и корицы. Перемешать.

Гранола без сахара и растительного масла

2. К овсяным хлопьям добавить арахисовую пасту и кленовый сироп. Тщательно перемешать и выложить тонким слоем на противень, застеленный пергаментом.

3. Запекать при температуре 180 градусов 20 минут.

Домашняя гранола

4. Тем временем подготовить орехи и сухофрукты. Перемешать их с гранолой и запекать еще 10-20 минут.

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