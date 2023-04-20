Домашняя гранола: как быстро приготовить без сахара и растительного масла
Гранола – это быстрый сухой завтрак, ставший популярным во всем мире. Ее очень легко приготовить в домашних условиях в духовке, взяв за основу обычные овсяные хлопья.
Фудблогер Мартин Малеванец (malovanets.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом домашней гранолы в духовке, которую вы приготовите без сахара и масла.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья – 400 г
- арахисовая паста – 2 ст. л.
- кленовый сироп или мед
- соль
- корица
- вода
- орешки и сухофрукты
Способ приготовления:
1. Арахисовую пасту развести с небольшим количеством воды, добавить щепотку соли и корицы. Перемешать.
2. К овсяным хлопьям добавить арахисовую пасту и кленовый сироп. Тщательно перемешать и выложить тонким слоем на противень, застеленный пергаментом.
3. Запекать при температуре 180 градусов 20 минут.
4. Тем временем подготовить орехи и сухофрукты. Перемешать их с гранолой и запекать еще 10-20 минут.
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