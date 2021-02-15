Домашняя гранола. Пошаговый рецепт приготовления

В рубрике "Завтрак за 10 минут" редакция FoodOboz каждый день делится рецептами простых блюд, на приготовление которых у вас уйдет не больше десяти минут.

Не будем врать: приготовление гранолы займет у вас больше десяти минут, но главная прелесть здесь в том, что ее получается много и таким образом вы один раз тратите N-нное количество времени на приготовление, а потом всю неделю вообще не переживаете на счет завтрака: просто насыпаете в тарелку и едите.

Еще одна прелесть этого блюда в том, что здесь можно бесконечно "играть" с ингредиентами: можно брать любые семечки (кунжутные, тыквенные, подсолнечные или какой-нибудь микс) и орехи (грецкие, миндаль, кешью, фундук и другие), а при подаче заправлять йогуртом или молоком и любыми ягодами и фруктами. Таким образом, на вашем столе каждый день будет абсолютно новый завтрак.

В граноле можно бесконечно "играть" с ингредиентами. Источник: unsplash.com

Понадобится:

овсяные хлопья – 3 ст. л.

семечки – 3 ст. л.

орехи – 2 ст. л.

сушеные ягоды – 2 ст. л.

мед – 2 ст. л.

растительное масло – 1 ст. л.

корица – по желанию

йогурт или молоко – для подачи

свежие ягоды и фрукты – для подачи

Как готовить:

Орехи подробить. Выложить в глубокую миску, смешать с овсянкой, семечками и сушеными ягодами. В отдельной миске смешать мед и растительное масло. По желанию добавить корицу. Залить медовой заправкой сухую смесь и хорошо перемешать. Смесь схватится комочками, которые нужно разбить. Выложить смесь на противень, застеленный пергаментом. Поставить в нагретую до 180 градусов духовку. Запекать 15-20 минут, периодически доставая из духовки и перемешивая. Мешать нужно обязательно, иначе подгорит. Готовую гранолу остудить, переложить в банку с плотной крышкой и хранить в холодильнике или в сухом месте. Подавать с молоком или йогуртом. По желанию можно добавлять шоколад, сухофрукты или любые сезонные свежие фрукты и ягоды.

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