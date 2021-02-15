Домашняя гранола. Пошаговый рецепт приготовления

В рубрике "Завтрак за 10 минут" редакция FoodOboz каждый день делится рецептами простых блюд, на приготовление которых у вас уйдет не больше десяти минут.
Не будем врать: приготовление гранолы займет у вас больше десяти минут, но главная прелесть здесь в том, что ее получается много и таким образом вы один раз тратите N-нное количество времени на приготовление, а потом всю неделю вообще не переживаете на счет завтрака: просто насыпаете в тарелку и едите.
Еще одна прелесть этого блюда в том, что здесь можно бесконечно "играть" с ингредиентами: можно брать любые семечки (кунжутные, тыквенные, подсолнечные или какой-нибудь микс) и орехи (грецкие, миндаль, кешью, фундук и другие), а при подаче заправлять йогуртом или молоком и любыми ягодами и фруктами. Таким образом, на вашем столе каждый день будет абсолютно новый завтрак.
Понадобится:
овсяные хлопья – 3 ст. л.
семечки – 3 ст. л.
орехи – 2 ст. л.
сушеные ягоды – 2 ст. л.
мед – 2 ст. л.
растительное масло – 1 ст. л.
корица – по желанию
йогурт или молоко – для подачи
свежие ягоды и фрукты – для подачи
Как готовить:
Орехи подробить. Выложить в глубокую миску, смешать с овсянкой, семечками и сушеными ягодами.
В отдельной миске смешать мед и растительное масло. По желанию добавить корицу.
Залить медовой заправкой сухую смесь и хорошо перемешать. Смесь схватится комочками, которые нужно разбить.
Выложить смесь на противень, застеленный пергаментом. Поставить в нагретую до 180 градусов духовку.
Запекать 15-20 минут, периодически доставая из духовки и перемешивая. Мешать нужно обязательно, иначе подгорит.
Готовую гранолу остудить, переложить в банку с плотной крышкой и хранить в холодильнике или в сухом месте.
Подавать с молоком или йогуртом. По желанию можно добавлять шоколад, сухофрукты или любые сезонные свежие фрукты и ягоды.
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