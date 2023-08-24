Томатная паста – это основа для соусов и отличное дополнение к супу или борщу. Ее очень легко приготовить в домашних условиях, используя только помидоры и соль. Следуя рекомендациям, паста выходит густая, натуральная и ее не отличить от магазинной.

Фудблогер Наталья Маруга (kulinarni_vykrutasy) на своей странице в Instagram поделилась рецептом густой томатной пасты.

Ингредиенты:

помидоры

растительное масло

соль

Способ приготовления:

1. Для начала нужно помыть и порезать помидоры четвертинками, переложить в кастрюлю. Поставить на огонь и отварить до мягкости.

Видео дня

2. Получившуюся томатную массу нужно взбить блендером до однородности и процедить через сито.

3. На этом этапе нужно на глубокую миску установить дуршлаг, застелить его марлей в четыре слоя. Вылить томатную массу и оставить в холодильнике на 24 часа.

4. Когда пройдет отведенное время, томатную массу нужно протушить с маслом и солью с момента закипания 5 минут.

5. Дальше разлить томатную пасту в баночки, закатать крышками, перевернуть вверх дном и оставить до полного охлаждения. Готово!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: