Домашняя густая томатная паста: не отличить от магазинной
Томатная паста – это основа для соусов и отличное дополнение к супу или борщу. Ее очень легко приготовить в домашних условиях, используя только помидоры и соль. Следуя рекомендациям, паста выходит густая, натуральная и ее не отличить от магазинной.
Фудблогер Наталья Маруга (kulinarni_vykrutasy) на своей странице в Instagram поделилась рецептом густой томатной пасты.
Ингредиенты:
- помидоры
- растительное масло
- соль
Способ приготовления:
1. Для начала нужно помыть и порезать помидоры четвертинками, переложить в кастрюлю. Поставить на огонь и отварить до мягкости.
2. Получившуюся томатную массу нужно взбить блендером до однородности и процедить через сито.
3. На этом этапе нужно на глубокую миску установить дуршлаг, застелить его марлей в четыре слоя. Вылить томатную массу и оставить в холодильнике на 24 часа.
4. Когда пройдет отведенное время, томатную массу нужно протушить с маслом и солью с момента закипания 5 минут.
5. Дальше разлить томатную пасту в баночки, закатать крышками, перевернуть вверх дном и оставить до полного охлаждения. Готово!
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