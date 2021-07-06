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Домашняя кабачковая икра: 2 вкусных способа приготовить

1.5т
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В Украине в самом разгаре сезон кабачков, из которых можно приготовить так много вкусных и сытных блюд, например, блины, рагу, запеканки, а также засолить и законсервировать самыми разными способами.

Редакция FoodOboz делится 2 рецептами вкуснейшей кабачковой икры, которая будет лучшем угощением, как сейчас, так и зимой.

1. Икра с чесноком

Вкусная домашняя икра
Вкусная домашняя икра

Ингредиенты:

  • Кабачки –

    4 шт.

  • Чеснок –

    2 зуб.

  • Морковь –

    2 шт.

  • Помидоры –

    3 шт.

  • Подсолнечное масло –

    3 ст. л.

  • Соль –

    по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помойте и очистите кабачки от кожуры, если есть семечки – лучше их убрать и порежьте средним кубиком.

  2. Выложите их на сковороду с подсолнечным маслом, добавьте натертую морковь, воду, накройте крышкой и тушите на среднем огне.

  3. Помойте и мелко нарежьте помидоры и добавьте в сковороду, посолите, поперчите, примешайте еи тушите.

  4. В самом конце добавьте измельченный чеснок.​​​​​​

Перед подачей можно посыпать блюдо измельченной зеленью.

2. Икра со сладким перцем

Икру можно есть с разными блюдами
Икру можно есть с разными блюдами

Ингредиенты:

  • Кабачки – 4 шт.

  • Лук – 2 шт.

  • Сладкий перец – 2 шт.

  • Помидоры – 2 шт

  • Растительное масло – 1 ст. л.

  • Томатная паста – 1 ч. л.

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Порежьте соломкой все овощи, выложите в сковороду кабачки, поджарьте до золотистости а растительном масле.

  2. Затем – добавьте лук, перец и томатную пасту, накройте крышку и немного протушите.

  3. В самом конце добавьте помидоры, присолите, поперчите и снова тушите около 10 минут на маленьком огне.

Подавать блюдо можно сразу горячим с гренками.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
еда рецепт
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