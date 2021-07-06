Домашняя кабачковая икра: 2 вкусных способа приготовить

В Украине в самом разгаре сезон кабачков, из которых можно приготовить так много вкусных и сытных блюд, например, блины, рагу, запеканки, а также засолить и законсервировать самыми разными способами.
Редакция FoodOboz делится 2 рецептами вкуснейшей кабачковой икры, которая будет лучшем угощением, как сейчас, так и зимой.
1. Икра с чесноком
Ингредиенты:
Кабачки –
4 шт.
Чеснок –
2 зуб.
Морковь –
2 шт.
Помидоры –
3 шт.
Подсолнечное масло –
3 ст. л.
Соль –
по вкусу
Способ приготовления:
Помойте и очистите кабачки от кожуры, если есть семечки – лучше их убрать и порежьте средним кубиком.
Выложите их на сковороду с подсолнечным маслом, добавьте натертую морковь, воду, накройте крышкой и тушите на среднем огне.
Помойте и мелко нарежьте помидоры и добавьте в сковороду, посолите, поперчите, примешайте еи тушите.
В самом конце добавьте измельченный чеснок.
Перед подачей можно посыпать блюдо измельченной зеленью.
2. Икра со сладким перцем
Ингредиенты:
Кабачки – 4 шт.
Лук – 2 шт.
Сладкий перец – 2 шт.
Помидоры – 2 шт
Растительное масло – 1 ст. л.
Томатная паста – 1 ч. л.
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Порежьте соломкой все овощи, выложите в сковороду кабачки, поджарьте до золотистости а растительном масле.
Затем – добавьте лук, перец и томатную пасту, накройте крышку и немного протушите.
В самом конце добавьте помидоры, присолите, поперчите и снова тушите около 10 минут на маленьком огне.
Подавать блюдо можно сразу горячим с гренками.
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