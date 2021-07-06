Домашняя кабачковая икра: 2 вкусных способа приготовить

В Украине в самом разгаре сезон кабачков, из которых можно приготовить так много вкусных и сытных блюд, например, блины, рагу, запеканки, а также засолить и законсервировать самыми разными способами.

Редакция FoodOboz делится 2 рецептами вкуснейшей кабачковой икры, которая будет лучшем угощением, как сейчас, так и зимой.

1. Икра с чесноком

Вкусная домашняя икра

Ингредиенты:

Кабачки – 4 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Морковь – 2 шт.

Помидоры – 3 шт.

Подсолнечное масло – 3 ст. л.

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте и очистите кабачки от кожуры, если есть семечки – лучше их убрать и порежьте средним кубиком. Выложите их на сковороду с подсолнечным маслом, добавьте натертую морковь, воду, накройте крышкой и тушите на среднем огне. Помойте и мелко нарежьте помидоры и добавьте в сковороду, посолите, поперчите, примешайте еи тушите. В самом конце добавьте измельченный чеснок.​​​​​​

Перед подачей можно посыпать блюдо измельченной зеленью.

2. Икра со сладким перцем

Икру можно есть с разными блюдами

Ингредиенты:

Кабачки – 4 шт.

Лук – 2 шт.

Сладкий перец – 2 шт.

Помидоры – 2 шт

Растительное масло – 1 ст. л.

Томатная паста – 1 ч. л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Порежьте соломкой все овощи, выложите в сковороду кабачки, поджарьте до золотистости а растительном масле. Затем – добавьте лук, перец и томатную пасту, накройте крышку и немного протушите. В самом конце добавьте помидоры, присолите, поперчите и снова тушите около 10 минут на маленьком огне.

Подавать блюдо можно сразу горячим с гренками.

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