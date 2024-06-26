Домашняя кабачковая икра

Кабачковая икра – одна из самых вкусных и бюджетных закусок, которую можно готовить с морковью, перцем, луком и даже майонезом. Стоит отметить, что готовить ее можно на сковороде и в духовке.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и безопасной кабачковой икры, которая готовится с томатной пастой.

Ингредиенты:

3 кг молодых кабачков

1 кг лука

1 кг моркови

1,5-2 ст.л соли

1 ст.л сахара

3-4 ст.л томатной пасты

масло для жарки

6-7 зубчиков чеснока

пучок укропа

черный молотый перец

2 ст.л уксуса (если закрывать)

Способ приготовления:

1. Лук, морковь и кабачки очистите и произвольно нарежьте, морковь натрите. Обжарьте лук на растительном масле до мягкости, добавьте морковь и немного обжарьте.

2. Добавьте кабачки, слегка обжарьте, посолите.

3. После того, как вы посолите, кабачки начнут отдавать влагу и тушите в собственных соку. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 40-60 минут.

4. После перебейте блендером, добавьте томатную пасту, измельченный укроп, перемешайте и можно есть.

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