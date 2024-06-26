Домашняя кабачковая икра: самый точный рецепт вкусной закуски
Кабачковая икра – одна из самых вкусных и бюджетных закусок, которую можно готовить с морковью, перцем, луком и даже майонезом. Стоит отметить, что готовить ее можно на сковороде и в духовке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и безопасной кабачковой икры, которая готовится с томатной пастой.
Ингредиенты:
- 3 кг молодых кабачков
- 1 кг лука
- 1 кг моркови
- 1,5-2 ст.л соли
- 1 ст.л сахара
- 3-4 ст.л томатной пасты
- масло для жарки
- 6-7 зубчиков чеснока
- пучок укропа
- черный молотый перец
- 2 ст.л уксуса (если закрывать)
Способ приготовления:
1. Лук, морковь и кабачки очистите и произвольно нарежьте, морковь натрите. Обжарьте лук на растительном масле до мягкости, добавьте морковь и немного обжарьте.
2. Добавьте кабачки, слегка обжарьте, посолите.
3. После того, как вы посолите, кабачки начнут отдавать влагу и тушите в собственных соку. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 40-60 минут.
4. После перебейте блендером, добавьте томатную пасту, измельченный укроп, перемешайте и можно есть.
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