Карамель очень часто является главным ингредиентом при приготовлении десертов. Стоит отметить, что готовить ее можно и в домашних условиях из молока, сахара, сливок и масла.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной карамели, которая готовится из сахара со сливками и маслом.

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Ингредиенты:

240 г сахара

50 г холодного масла 82/72%

200 г горячих сливок 30/33%

Способ приготовления:

1. В широкую кастрюльку с толстым дном высыпьте сахар. Включите средний огонь и доведите сахар до полного растворения, перемешивайте силиконовой лопаткой сахар словно прижимаете ко дну кастрюли, вы увидите как меняется цвет сахара. Доведите сахар до янтарного цвета.

2. Далее уменьшите огонь до минимума, добавьте холодное масло, хорошо перемешайте.

3. Добавьте горячие сливки, постепенно, перемешайте. Дайте минуту на огне карамели прокипеть, снимите с огня, взбейте блендером(это для идеальной текстуры).

4. Перелейте в удобную охлаждающую посуду, накройте пленкой в контакт. Охладите на поверхности до комнатной температуры, затем поставьте в холодильник.

Срок хранения такой карамели больше месяца!

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