Домашняя карамель за 15 минут из трех ингредиентов: хранится месяц

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
300
Домашняя карамель за 15 минут из трех ингредиентов: хранится месяц

Карамель очень часто является главным ингредиентом при приготовлении десертов. Стоит отметить, что готовить ее можно и в домашних условиях из молока, сахара, сливок и масла.

Вкусная карамель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной карамели, которая готовится из сахара со сливками и маслом. 

Рецепт карамели
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Ингредиенты:

  • 240 г сахара
  • 50 г холодного масла 82/72%
  • 200 г горячих сливок 30/33%

Способ приготовления:

1. В широкую кастрюльку с толстым дном высыпьте сахар. Включите средний огонь и доведите сахар до полного растворения, перемешивайте силиконовой лопаткой сахар словно прижимаете ко дну кастрюли, вы увидите как меняется цвет сахара. Доведите сахар до янтарного цвета.

Сахар с маслом

2. Далее уменьшите огонь до минимума, добавьте холодное масло, хорошо перемешайте. 

Приготовление карамели с сахаром

3. Добавьте горячие сливки, постепенно, перемешайте. Дайте минуту на огне карамели прокипеть, снимите с огня, взбейте блендером(это для идеальной текстуры).

Как правильно готовить карамель с маслом

4. Перелейте в удобную охлаждающую посуду, накройте пленкой в контакт. Охладите на поверхности до комнатной температуры, затем поставьте в холодильник.

Как правильно готовить карамель

Срок хранения такой карамели больше месяца!

Готовая карамель

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