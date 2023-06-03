Сделать вкусную колбасу очень просто в домашних условиях. И даже без оболочки. Для этого вам понадобится обычный рукав для запекания. Блюдо получается еще и в меру жирным, ведь готовится из куриного мяса.

Идея приготовления домашней колбасы из курицы опубликована на странице фудблогера Татьяны Кучерковой (tatiana_kucherkova) в Instagram. Для того, чтобы блюдо имело приятный цвет, в мясо нужно добавить паприку.

Ингредиенты:

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800 г мяса – куриное филе и бедро

соль, перец – по вкусу

паприка для цвета

чеснок по желанию

150-200 мл холодного молока/сливок/бульона

рукав для запекания или фольга

Способ приготовления:

1. Филе перемалываем, бедро режем на кусочки.

2. Смешиваем все ингредиенты (фарш на первый взгляд будет жидким, но затем загустеет).

3. Ставим в холодильник примерно на 40-60 минут.

4. Разрезаем рукав, осыпаем паприкой и формируем колбаску.

5. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 1 час (если фарш из свинины – 1,5).

6. Можно отварить и затем поджарить колбаску на сковороде.

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