Домашняя колбаса из курицы без оболочки: как приготовить
Сделать вкусную колбасу очень просто в домашних условиях. И даже без оболочки. Для этого вам понадобится обычный рукав для запекания. Блюдо получается еще и в меру жирным, ведь готовится из куриного мяса.
Идея приготовления домашней колбасы из курицы опубликована на странице фудблогера Татьяны Кучерковой (tatiana_kucherkova) в Instagram. Для того, чтобы блюдо имело приятный цвет, в мясо нужно добавить паприку.
Ингредиенты:
- 800 г мяса – куриное филе и бедро
- соль, перец – по вкусу
- паприка для цвета
- чеснок по желанию
- 150-200 мл холодного молока/сливок/бульона
- рукав для запекания или фольга
Способ приготовления:
1. Филе перемалываем, бедро режем на кусочки.
2. Смешиваем все ингредиенты (фарш на первый взгляд будет жидким, но затем загустеет).
3. Ставим в холодильник примерно на 40-60 минут.
4. Разрезаем рукав, осыпаем паприкой и формируем колбаску.
5. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 1 час (если фарш из свинины – 1,5).
6. Можно отварить и затем поджарить колбаску на сковороде.
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