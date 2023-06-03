Домашняя колбаса из курицы без оболочки: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Домашняя колбаса из курицы без оболочки: как приготовить

Сделать вкусную колбасу очень просто в домашних условиях. И даже без оболочки. Для этого вам понадобится обычный рукав для запекания. Блюдо получается еще и в меру жирным, ведь готовится из куриного мяса.

Идея приготовления домашней колбасы из курицы опубликована на странице фудблогера Татьяны Кучерковой (tatiana_kucherkova) в Instagram. Для того, чтобы блюдо имело приятный цвет, в мясо нужно добавить паприку.

Домашняя колбаса из курицы без оболочки: как приготовить

Ингредиенты:

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  • 800 г мяса – куриное филе и бедро
  • соль, перец – по вкусу
  • паприка для цвета
  • чеснок по желанию
  • 150-200 мл холодного молока/сливок/бульона
  • рукав для запекания или фольга

Способ приготовления:

Домашняя колбаса из курицы без оболочки: как приготовить

1. Филе перемалываем, бедро режем на кусочки.

2. Смешиваем все ингредиенты (фарш на первый взгляд будет жидким, но затем загустеет).

 

3. Ставим в холодильник примерно на 40-60 минут.

Домашняя колбаса из курицы без оболочки: как приготовить

4. Разрезаем рукав, осыпаем паприкой и формируем колбаску.

Домашняя колбаса из курицы без оболочки: как приготовить

5. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 1 час (если фарш из свинины – 1,5).

6. Можно отварить и затем поджарить колбаску на сковороде.

Домашняя колбаса из курицы без оболочки: как приготовить

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