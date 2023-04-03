Домашняя колбаса – это одна из самых вкусных мясных закусок на праздники. Ее готовят преимущественно из курицы или свинины, дополняют ароматными специями, запекают в духовке или отваривают.

Редакция FoodOboz выбрала для вас вкусный рецепт домашней колбасы, которую вы приготовите из курицы в духовке и которая получается без характерной оболочки.

Ингредиенты:

куриное филе – 800 г

филе бедер – 6 шт

соль, перец

сухой чеснок

сливки – 150 мл\куриный бульон

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Способ приготовления:

1. Куриное филе смолоть в фарш, а филе бедер порезать мелкими кусочками.

2. К мясу добавить соль, перец, чеснок и сливки/бульон. Перемешать, накрыть пленкой и оставить в холодильник на 5-6 часов.

3. Порезать запекаемую бумагу, посыпать паприкой и выложить часть мяса. Влажными руками осторожно сформировать колбаску и завернуть в бумагу. Завязать с обеих сторон.

4. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 1 час или варить на среднем огне 1 час.

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