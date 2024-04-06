Домашняя куриная ветчина: прекрасная полезная альтернатива магазинной колбасе

Домашняя куриная ветчина это, пожалуй, лучшая альтернатива магазинной колбасе. В первую очередь, она очень вкусна. Кроме того, ее можно давать детям, а также взрослым, которые следят за своим здоровьем и фигурой, ведь она не содержит никаких опасных или вредных продуктов.

А еще ее совсем не трудно готовить, хоть немного постараться все же придется. Рецептом этой замечательной ветчины в Instagram поделилась фудблогер с ником olga_riabenko_.

Ингредиенты

Куриное филе – 400 гр

Куриное бедро – 4 шт

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Грибы – 100 гр

Соль, перец

Сушеный чеснок – 2 ч.л.

Копченая паприка

Сливки 20% (можно заменить куриным бульоном) – 75 мл

Фисташки (или другие орешки по вкусу) – 100 гр

Способ приготовления

1. Куриное филе перебить в блендере.

2. Грибы и куриные бедра порезать на куски.

3. В полученную смесь добавить специи по вкусу, орешки, а также сливки или бульон. Хорошо перемешать и отправить на 2 часа в холодильник.

4. Выложить фарш на пленку для запекания, сформировать ветчину и завязать.

5. Положить в кипяток и варить в течение одного часа на медленном огне. Ветчину также можно запекать в течение такого же периода времени при температуре 180 градусов.

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