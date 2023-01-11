Сыр моцарелла – идеальный ингредиент для приготовления салатов, вкусных закусок. Его можно очень легко и быстро приготовить дома, для этого обязательно нужно выбрать качественное молоко и, правильно его варить.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусной, ароматной домашней моцареллы, которая готовится всего из 2 ингредиентов.

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Ингредиенты:

свежее домашнее молоко – 3 л

уксус 9% – 8-10 ст. л.

Способ приготовления:

1. Молоко нагрейте до теплого состояния.

2. Выключите огонь и постоянно помешивая добавьте уксус, продолжайте, пока не отделится сыр и светло-желтая сыворотка. При этом, не забывайте перемешивать, собирая сыр в единственный шарик.

3. Достаньте и отожмите лишнюю сыворотку.

4. К сыворотке добавьте 1 ст. л. соли (если любите соленую моцареллу – добавляйте 2-3 ст. л.) и, помешивая, доводите до очень горячего состояния и выключите огонь.

5. Переложите сыр в горячую сыворотку и начинайте его растягивать, но каждый раз доставайте и снова погружайте в горячую сыворотку. Моцарелла станет более однородной и эластичной.

6. Руками сформируйте один большой или много маленьких шариков.Сразу переложите ее в ледяную воду, чтобы моцарелла стабилизировалась и остыла, после этого ее можно есть.

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