Облепиха – очень полезная и вкусная ягода, которая может быть основой для приготовления вкусного джема, соусов и напитков. Из нее получится ароматная настойка, которую лучше всего готовить на водке, добавив мед.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной и очень крепкой облепиховой настойки на водке, которая готовится 75 дней.

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Ингредиенты:

облепиха – 1 кг

водка – 1,5 л

мед – по вкусу

Способ приготовления:

1. Ягоды помойте, переложите в банку, залейте водкой и оставьте для настаивания в темном месте на 60-75 дней.

2. После процедите через марлю, перелейте в стеклянную тару и добавьте мед.

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