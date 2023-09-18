Домашняя облепиховая настойка с медом: самый простой рецепт вкусного напитка

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Облепиховая настойка

Облепиха – очень полезная и вкусная ягода, которая может быть основой для приготовления вкусного джема, соусов и напитков. Из нее получится ароматная настойка, которую лучше всего готовить на водке, добавив мед. 

Что приготовить из облепихи

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной и очень крепкой облепиховой настойки на водке, которая готовится 75 дней. 

Как из облепихи приготовить вкусную настойку
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Ингредиенты:

  • облепиха – 1 кг 
  • водка – 1,5 л
  • мед – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Ягоды помойте, переложите в банку, залейте водкой и оставьте для настаивания в темном месте на 60-75 дней.

Облепиха для приготовления настойки

2. После процедите через марлю, перелейте в стеклянную тару и добавьте мед. 

Готовая настойка

Также на OBOZREVATEL сообщалось, чем полезна облепиха и что из нее приготовить на зиму. 

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