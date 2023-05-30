Домашняя освежающая окрошка за 2 минуты: на чем приготовить
Прохладная и освежающая окрошка – это то, что нужно в жару. Ее можно готовить из разных свежих овощей, зелени, дополнять колбасой, мясом или яйцами. В то время заправка тоже может быть разной: на квасе, кефире, айране, сыворотке и даже пиве.
Фудблогер Мария Штефан (mashe.nka_94) на своей странице в Instagram поделилась рецептом окрошки на айране, которую вы легко приготовите за 2 минуты при условии, если подготовлены все ингредиенты.
Ингредиенты:
- филе из бедра курицы
- яйца
- огурец
- укроп
- айран
- горчица
- вода
Способ приготовления:
1. Заранее нужно подготовить мясо, а именно отварить до готовности, охладить и порвать на куски или порезать кубиками.
2. Яйца также нужно отварить до готовности и порезать кубиками.
3. Порезать огурец кубиками, укроп измельчить.
4. Смешать все подготовленные ингредиенты. Залить айраном и перемешать.
5. Выжать совсем немного горчицы и по желанию разбавить блюдо водой. Готово!
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