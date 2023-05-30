Прохладная и освежающая окрошка – это то, что нужно в жару. Ее можно готовить из разных свежих овощей, зелени, дополнять колбасой, мясом или яйцами. В то время заправка тоже может быть разной: на квасе, кефире, айране, сыворотке и даже пиве.

Фудблогер Мария Штефан (mashe.nka_94) на своей странице в Instagram поделилась рецептом окрошки на айране, которую вы легко приготовите за 2 минуты при условии, если подготовлены все ингредиенты.

Ингредиенты:

филе из бедра курицы

Видео дня

яйца

огурец

укроп

айран

горчица

вода

Способ приготовления:

1. Заранее нужно подготовить мясо, а именно отварить до готовности, охладить и порвать на куски или порезать кубиками.

2. Яйца также нужно отварить до готовности и порезать кубиками.

3. Порезать огурец кубиками, укроп измельчить.

4. Смешать все подготовленные ингредиенты. Залить айраном и перемешать.

5. Выжать совсем немного горчицы и по желанию разбавить блюдо водой. Готово!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: