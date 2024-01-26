Домашняя пицца на дрожжевом тесте: самый простой рецепт удачного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашняя пицца

Пиццу умеет готовить практически каждый. Для основы лучше всего использовать дрожжевое тесто, а для начинки любые продукты, которые вы любите. 

Домашняя пицца

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной пиццы на тонком дрожжевом тесте с томатной пастой. 

Как приготовить вкусную пиццу
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Ингредиенты:

  • Вода – 300 мл
  • Мука – 500 г
  • Масло – 30 мл
  • 0,5 чайной ложки соли
  • Сахар – 0,5 ч. л.
  • Дрожжи – 10-12 г

Соус:

  • Растительное масло – 2-3 ст. л.
  • Лук – 0,5 шт.
  • Сладкий красный перец – 0,5 шт.
  • Чеснок – 1-2 зуб.
  • Соль – 0,5 чайной ложки
  • Помидоры – 4-5 шт.
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Орегано – 0,5 ч. л.
  • Уксус 6% – 2 ч. л.
  • Лук красный – 1 шт+ вода – 200 мл + уксус 9% – 100 мл
  • Ветчина – 10 кусочков
  • Огурцы – 1-2 шт.
  • Твердый сыр – 300 г
  • Укроп

Способ приготовления:

1. Муку просейте. Смешайте дрожжи с водой, добавьте сахар, яйцо, муку, соль и перемешайте. Замесите тесто, переложите в миску, дайте подойти.

Тесто для пиццы

2. Порежьте мелко помидоры и перец, лук, протушите до мягкости, добавьте специи.

Томатный соус

3. Раскатайте тесто, выложите сверху соус, ветчину, маринованный лук, соленый огурец и присыпьте сыром.

Приготовление пиццы

4. Выпекайте до готовности.

Готовая пицца

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