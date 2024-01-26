Пиццу умеет готовить практически каждый. Для основы лучше всего использовать дрожжевое тесто, а для начинки любые продукты, которые вы любите.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной пиццы на тонком дрожжевом тесте с томатной пастой.

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Ингредиенты:

Вода – 300 мл

Мука – 500 г

Масло – 30 мл

0,5 чайной ложки соли

Сахар – 0,5 ч. л.

Дрожжи – 10-12 г

Соус:

Растительное масло – 2-3 ст. л.

Лук – 0,5 шт.

Сладкий красный перец – 0,5 шт.

Чеснок – 1-2 зуб.

Соль – 0,5 чайной ложки

Помидоры – 4-5 шт.

Паприка – 1 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Орегано – 0,5 ч. л.

Уксус 6% – 2 ч. л.

Лук красный – 1 шт+ вода – 200 мл + уксус 9% – 100 мл

Ветчина – 10 кусочков

Огурцы – 1-2 шт.

Твердый сыр – 300 г

Укроп

Способ приготовления:

1. Муку просейте. Смешайте дрожжи с водой, добавьте сахар, яйцо, муку, соль и перемешайте. Замесите тесто, переложите в миску, дайте подойти.

2. Порежьте мелко помидоры и перец, лук, протушите до мягкости, добавьте специи.

3. Раскатайте тесто, выложите сверху соус, ветчину, маринованный лук, соленый огурец и присыпьте сыром.

4. Выпекайте до готовности.

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