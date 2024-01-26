Видео дня
Домашняя пицца на дрожжевом тесте: самый простой рецепт удачного блюда
Пиццу умеет готовить практически каждый. Для основы лучше всего использовать дрожжевое тесто, а для начинки любые продукты, которые вы любите.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной пиццы на тонком дрожжевом тесте с томатной пастой.
Ингредиенты:
- Вода – 300 мл
- Мука – 500 г
- Масло – 30 мл
- 0,5 чайной ложки соли
- Сахар – 0,5 ч. л.
- Дрожжи – 10-12 г
Соус:
- Растительное масло – 2-3 ст. л.
- Лук – 0,5 шт.
- Сладкий красный перец – 0,5 шт.
- Чеснок – 1-2 зуб.
- Соль – 0,5 чайной ложки
- Помидоры – 4-5 шт.
- Паприка – 1 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Орегано – 0,5 ч. л.
- Уксус 6% – 2 ч. л.
- Лук красный – 1 шт+ вода – 200 мл + уксус 9% – 100 мл
- Ветчина – 10 кусочков
- Огурцы – 1-2 шт.
- Твердый сыр – 300 г
- Укроп
Способ приготовления:
1. Муку просейте. Смешайте дрожжи с водой, добавьте сахар, яйцо, муку, соль и перемешайте. Замесите тесто, переложите в миску, дайте подойти.
2. Порежьте мелко помидоры и перец, лук, протушите до мягкости, добавьте специи.
3. Раскатайте тесто, выложите сверху соус, ветчину, маринованный лук, соленый огурец и присыпьте сыром.
4. Выпекайте до готовности.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: