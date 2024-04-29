Приготовив домашнюю пиццу по этому рецепту, вы будете приятно удивлены. Если приготовить тесто заранее, то на приготовление пиццы уйдет меньше времени, чем на горячие бутерброды.

Таким образом, это блюдо может стать прекрасной альтернативой горячим бутербродам, так часто готовящимся на завтраки. Рецептом приготовления пиццы поделилась в Instagram фудблогер Анна Филь.

Ингредиенты для теста

Теплое молоко – 200 мл

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Сухие дрожжи – 1 ч.л.

Соль – 1/3 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Мука – 250 гр

Способ приготовления

1. К теплому молоку добавляем сахар, соль и 4ст.л. муки от общего количества. Перемешиваем.

2. Накрываем пленкой и оставляем на 20 минут.

3. Добавляем масло. Перемешиваем.

4. Добавляем оставшуюся муку и замешиваем тесто.

5. Накрываем плёнкой и оставляем при комнатной температуре на 1 час.

6. После этого тесто выкладываем на противень застеленный пергаментом. Оставляем на 10-15 минут.

7. Смазываем кетчупом и выкладываем начинку.

8. Яйцо взбиваем с 1 ст.л. жирной сметаны (или майонеза), добавляем чеснок и специи по вкусу.

9. Полим сверху на начинку и присыпаем тертым сыром.

10. Выпекаем в течение 15-20 минут при 200 градусах.

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