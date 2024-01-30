Домашняя пицца по настоящему итальянскому рецепту: как приготовить
Вы встречали людей, которые говорили, что не любят пиццу? Если да, то вас точно обманули. Пиццу обожают все, без исключения, от самых молодых и до самых старших. Есть сотни рецептов начинки для пиццы, а также способов приготовления теста. Родиной пиццы является Италия. Туристы, посетив эту страну, обязательно должны попробовать тамошнюю пиццу, чтобы понять ее настоящий аутентичный вкус.
Или приготовить пиццу собственноручно по рецепту, который в Instagram опубликовал фудблогер mil_alexx. В приготовлении домашней пиццы он использовал настоящий рецепт, привезенный из Италии.
Ингредиенты для теста
- Мука – 300 гр
- Вода теплая – 215 мл
- Дрожжи сухие – 2 гр
- Масло растительное – 15 мл
- Сахар – 10-13 гр
- Соль – 5 гр
Ингредиенты для начинки
- Томатный соус – 25 гр
- Мясная начинка (колбаса или ветчина) – 90 гр
- Помидор – 30 гр
- Шампиньоны – 1 шт
- Оливки – 20 гр
- Моцарелла – 30 гр
- Твердый сыр – 40 гр
Способ приготовления
1. Выливаем в миску теплую воду, добавляем соль, сахар, дрожжи и растительное масло. Тщательно перемешиваем.
2. Замешивая тесто лопаткой, постепенно добавляем муку. Процесс замешивания должен длиться 5-7 минут. В результате тесто должно получиться немного липким. Закрываем полотенцем и оставляем на час в теплом месте.
3. Обминаем тесто и снова накрываем полотенцем и оставляем на то же время.
4. Тесто разделяем на две равные части (в рецепте указаны пропорции на две пиццы). Обминаем тесто, чтобы получилась круглая форма.
5. Выкладываем тесто на пергамент, и движениями от центра к краям формируем круг диаметром примерно 20 см. Для этого руки нужно посыпать мукой.
6. Смазываем тесто томатным соусом, выкладываем начинку, посыпаем сыром и отправляем в духовку на 8-14 мин при температуре 240-250 градусов.
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