Вы встречали людей, которые говорили, что не любят пиццу? Если да, то вас точно обманули. Пиццу обожают все, без исключения, от самых молодых и до самых старших. Есть сотни рецептов начинки для пиццы, а также способов приготовления теста. Родиной пиццы является Италия. Туристы, посетив эту страну, обязательно должны попробовать тамошнюю пиццу, чтобы понять ее настоящий аутентичный вкус.

Или приготовить пиццу собственноручно по рецепту, который в Instagram опубликовал фудблогер mil_alexx. В приготовлении домашней пиццы он использовал настоящий рецепт, привезенный из Италии.

Ингредиенты для теста

Мука – 300 гр

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Вода теплая – 215 мл

Дрожжи сухие – 2 гр

Масло растительное – 15 мл

Сахар – 10-13 гр

Соль – 5 гр

Ингредиенты для начинки

Томатный соус – 25 гр

Мясная начинка (колбаса или ветчина) – 90 гр

Помидор – 30 гр

Шампиньоны – 1 шт

Оливки – 20 гр

Моцарелла – 30 гр

Твердый сыр – 40 гр

Способ приготовления

1. Выливаем в миску теплую воду, добавляем соль, сахар, дрожжи и растительное масло. Тщательно перемешиваем.

2. Замешивая тесто лопаткой, постепенно добавляем муку. Процесс замешивания должен длиться 5-7 минут. В результате тесто должно получиться немного липким. Закрываем полотенцем и оставляем на час в теплом месте.

3. Обминаем тесто и снова накрываем полотенцем и оставляем на то же время.

4. Тесто разделяем на две равные части (в рецепте указаны пропорции на две пиццы). Обминаем тесто, чтобы получилась круглая форма.

5. Выкладываем тесто на пергамент, и движениями от центра к краям формируем круг диаметром примерно 20 см. Для этого руки нужно посыпать мукой.

6. Смазываем тесто томатным соусом, выкладываем начинку, посыпаем сыром и отправляем в духовку на 8-14 мин при температуре 240-250 градусов.

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