Домашняя колбаса – вкусное, сытное блюдо, которые можно готовить из разного мяса, фарша, даже рыбы и овощей. Для того, чтобы блюдо было сочным, нужно добавить овощи и специи. Мясо для колбасы можно резать большими кусками, а также порубить мелко, использовать готовый фарш.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного рубленой колбасы из свинины и курицы.

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Ингредиенты:

Лук – 2 шт.

Бедрышки куриные – 6 шт.

Свинина – 350 г

Соль – по вкусу

Лавровый лист – 2 шт.

Перец горошком – 7-10 шт

Маринованные огурчики – 5-6 шт.

Чеснок – 4 зуб.

Паприка – 1,5 ч. л.

Бульон – 350 мл

Желатин – 10 г

Способ приготовления:

1. Лук, бедрышки и свинину порежьте на кусочки, добавьте соль, перец, лавровый лист и перец горошком. Добавьте кипяток, варите до готовности 1-1,5 часа, периодически снимайте пенку. После через дуршлаг процедите бульон, остудите и порежьте мясо.

2. В жестяные формы положите завязанный снизу пакеты для запекания.

3. В форму выложите порезанное мясо с бульоном, в мясо поставьте целые огурцы, мясо распределить между огурцами и вокруг, заполните форму мясом и бульоном доверху. Пакет нужно обязательно завязать и поставить в холодильник на ночь.

4. Извлеките колбасу из формы, порежьте.

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