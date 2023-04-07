Домашняя рубленая колбаса с солеными огурцами без запекания: как быстро приготовить праздничное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт домашней колбасы с солеными огурцами

Домашняя колбаса – вкусное, сытное блюдо, которые можно готовить из разного мяса, фарша, даже рыбы и овощей. Для того, чтобы блюдо было сочным, нужно добавить овощи и специи. Мясо для колбасы можно резать большими кусками, а также порубить мелко, использовать готовый фарш. 

Как приготовить вкусную домашнюю колбасу

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного рубленой колбасы из свинины и курицы.

Домашняя колбаса
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Ингредиенты:

  • Лук – 2 шт.
  • Бедрышки куриные – 6 шт.
  • Свинина – 350 г
  • Соль – по вкусу
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Перец горошком – 7-10 шт
  • Маринованные огурчики – 5-6 шт.
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Паприка – 1,5 ч. л.
  • Бульон – 350 мл
  • Желатин – 10 г

Способ приготовления:

1. Лук, бедрышки и свинину порежьте на кусочки, добавьте соль, перец, лавровый лист и перец горошком. Добавьте кипяток, варите до готовности 1-1,5 часа, периодически снимайте пенку. После через дуршлаг процедите бульон, остудите и порежьте мясо.

Вареное мясо

2. В жестяные формы положите завязанный снизу пакеты для запекания.

Приготовление колбасы

3. В форму выложите порезанное мясо с бульоном, в мясо поставьте целые огурцы, мясо распределить между огурцами и вокруг, заполните форму мясом и бульоном доверху. Пакет нужно обязательно завязать и поставить в холодильник на ночь.

Готовая колбаса

4. Извлеките колбасу из формы, порежьте.

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