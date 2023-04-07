Домашняя рубленая колбаса с солеными огурцами без запекания: как быстро приготовить праздничное блюдо
Домашняя колбаса – вкусное, сытное блюдо, которые можно готовить из разного мяса, фарша, даже рыбы и овощей. Для того, чтобы блюдо было сочным, нужно добавить овощи и специи. Мясо для колбасы можно резать большими кусками, а также порубить мелко, использовать готовый фарш.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного рубленой колбасы из свинины и курицы.
Ингредиенты:
- Лук – 2 шт.
- Бедрышки куриные – 6 шт.
- Свинина – 350 г
- Соль – по вкусу
- Лавровый лист – 2 шт.
- Перец горошком – 7-10 шт
- Маринованные огурчики – 5-6 шт.
- Чеснок – 4 зуб.
- Паприка – 1,5 ч. л.
- Бульон – 350 мл
- Желатин – 10 г
Способ приготовления:
1. Лук, бедрышки и свинину порежьте на кусочки, добавьте соль, перец, лавровый лист и перец горошком. Добавьте кипяток, варите до готовности 1-1,5 часа, периодически снимайте пенку. После через дуршлаг процедите бульон, остудите и порежьте мясо.
2. В жестяные формы положите завязанный снизу пакеты для запекания.
3. В форму выложите порезанное мясо с бульоном, в мясо поставьте целые огурцы, мясо распределить между огурцами и вокруг, заполните форму мясом и бульоном доверху. Пакет нужно обязательно завязать и поставить в холодильник на ночь.
4. Извлеките колбасу из формы, порежьте.
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