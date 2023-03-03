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Домашняя сгущенка как в магазине: как сварить вкусный десерт
Наверное, не существует лучшего десерта, чем сгущенка. Она настолько вкусная, что ее можно есть с блинами, оладьями, панкейками, мороженым и даже ничего. А еще лучше, когда такое лакомство можно приготовить дома – понадобится всего три ингредиента.
В одном из кулинарных блогов (anny.cooking) в Instagram был опубликован рецепт домашней сгущенки.
Ингредиенты:
- молоко – 2,5% 1 л
- сахар – 350 г
- масло сливочное – 60 г
Способ приготовления:
1. Соедините все необходимые ингредиенты в широкой кастрюле.
2. Поставить на огонь, довести массу до кипения и постоянно помешивая, готовить к загустению. В зависимости от молока время приготовления будет отличаться.
3. Когда сгущенка потребуется консистенции, снять с огня и охладить.
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