Наверное, не существует лучшего десерта, чем сгущенка. Она настолько вкусная, что ее можно есть с блинами, оладьями, панкейками, мороженым и даже ничего. А еще лучше, когда такое лакомство можно приготовить дома – понадобится всего три ингредиента.

В одном из кулинарных блогов (anny.cooking) в Instagram был опубликован рецепт домашней сгущенки.

Ингредиенты:

молоко – 2,5% 1 л

сахар – 350 г

масло сливочное – 60 г

Способ приготовления:

1. Соедините все необходимые ингредиенты в широкой кастрюле.

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2. Поставить на огонь, довести массу до кипения и постоянно помешивая, готовить к загустению. В зависимости от молока время приготовления будет отличаться.

3. Когда сгущенка потребуется консистенции, снять с огня и охладить.

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