Домашняя сгущенка как в магазине: как сварить вкусный десерт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Домашняя сгущенка как в магазине: как сварить вкусный десерт

Наверное, не существует лучшего десерта, чем сгущенка. Она настолько вкусная, что ее можно есть с блинами, оладьями, панкейками, мороженым и даже ничего. А еще лучше, когда такое лакомство можно приготовить дома – понадобится всего три ингредиента.

В одном из кулинарных блогов (anny.cooking) в Instagram был опубликован рецепт домашней сгущенки.

Рецепт домашней сгущенки

Ингредиенты:

  • молоко – 2,5% 1 л
  • сахар – 350 г
  • масло сливочное – 60 г

Способ приготовления:

1. Соедините все необходимые ингредиенты в широкой кастрюле.

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Как правильно сварить сгущенку

2. Поставить на огонь, довести массу до кипения и постоянно помешивая, готовить к загустению. В зависимости от молока время приготовления будет отличаться.

Домашняя сгущенка

3. Когда сгущенка потребуется консистенции, снять с огня и охладить.

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