Домашняя сливочная намазка на бутерброды: готовится 15 минут
Для быстрого и сытного перекуса идеально подходит намазка. Особенно вкусно, если вы приготовите его сами. Для нежного вкуса следует использовать крем-сыр, а также сметану.
Идея приготовления элементарной сливочной намазки на хлеб опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by_ilona в Instagram. Для сочности добавьте карамелизированный лук.
Ингредиенты:
- 300 г крем-сыра
- 2 ст.л. сметаны
- 1 ст.л. майонеза
- 2 средних луковицы
- 2 ст.л. бальзамического уксуса
- 15 г сахара
- 2 зубчика чеснока
- 100 г бекона
- стебель зеленого лука
- любимые специи
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Нарезать лук не мелко.
2. Пожарить его на подсолнечном масле до мягкости и хорошего золотистого цвета.
3. Добавить уксус и сахар.
4. Жарить на маленьком огне до испарения жидкости минут 10-15.
5. Пожарить бекон до корочки и очень мелко порезать.
6. Отложить в сторону немного бекона и зеленого лука, чтобы затем украсить ими блюдо.
7. В миску добавить крем-сыр, сметану, майонез, бекон, карамелизированный лук, зеленый лук, чеснок, соль и специи.
8. Все хорошо перемешать, украсить, намазать на хлеб.
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