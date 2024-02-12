Для быстрого и сытного перекуса идеально подходит намазка. Особенно вкусно, если вы приготовите его сами. Для нежного вкуса следует использовать крем-сыр, а также сметану.

Идея приготовления элементарной сливочной намазки на хлеб опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by_ilona в Instagram. Для сочности добавьте карамелизированный лук.

Ингредиенты:

300 г крем-сыра

2 ст.л. сметаны

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1 ст.л. майонеза

2 средних луковицы

2 ст.л. бальзамического уксуса

15 г сахара

2 зубчика чеснока

100 г бекона

стебель зеленого лука

любимые специи

соль, перец

Способ приготовления:

1. Нарезать лук не мелко.

2. Пожарить его на подсолнечном масле до мягкости и хорошего золотистого цвета.

3. Добавить уксус и сахар.

4. Жарить на маленьком огне до испарения жидкости минут 10-15.

5. Пожарить бекон до корочки и очень мелко порезать.

6. Отложить в сторону немного бекона и зеленого лука, чтобы затем украсить ими блюдо.

7. В миску добавить крем-сыр, сметану, майонез, бекон, карамелизированный лук, зеленый лук, чеснок, соль и специи.

8. Все хорошо перемешать, украсить, намазать на хлеб.

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