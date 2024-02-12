Домашняя сливочная намазка на бутерброды: готовится 15 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Домашняя сливочная намазка на бутерброды: готовится 15 минут

Для быстрого и сытного перекуса идеально подходит намазка. Особенно вкусно, если вы приготовите его сами. Для нежного вкуса следует использовать крем-сыр, а также сметану.

Идея приготовления элементарной сливочной намазки на хлеб опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by_ilona в Instagram. Для сочности добавьте карамелизированный лук.

Домашняя сливочная намазка на бутерброды: готовится 15 минут

Ингредиенты:

  • 300 г крем-сыра
  • 2 ст.л. сметаны
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  • 1 ст.л. майонеза
  • 2 средних луковицы
  • 2 ст.л. бальзамического уксуса
  • 15 г сахара
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 г бекона
  • стебель зеленого лука
  • любимые специи
  • соль, перец

Способ приготовления:

Домашняя сливочная намазка на бутерброды: готовится 15 минут

1. Нарезать лук не мелко.

2. Пожарить его на подсолнечном масле до мягкости и хорошего золотистого цвета.

Домашняя сливочная намазка на бутерброды: готовится 15 минут

3. Добавить уксус и сахар.

4. Жарить на маленьком огне до испарения жидкости минут 10-15.

Домашняя сливочная намазка на бутерброды: готовится 15 минут

5. Пожарить бекон до корочки и очень мелко порезать.

6. Отложить в сторону немного бекона и зеленого лука, чтобы затем украсить ими блюдо.

Домашняя сливочная намазка на бутерброды: готовится 15 минут

7. В миску добавить крем-сыр, сметану, майонез, бекон, карамелизированный лук, зеленый лук, чеснок, соль и специи.

8. Все хорошо перемешать, украсить, намазать на хлеб.

Домашняя сливочная намазка на бутерброды: готовится 15 минут

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