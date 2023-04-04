Домашняя ветчина в луковице к Пасхе: готовится без духовки.
Сочная домашняя ветчина – это незаменимое блюдо на пасхальном столе. Очень часто такое мясо запекают в духовке. Но так оно получается достаточно сухим. Поэтому следует воспользоваться следующей технологией и приготовить ветчину в луковице со специями.
Идея приготовления домашней ветчины в луковице опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instagram.
Ингредиенты:
- вырезка свинины – 1 кг
- вода – 3 л.
- луковая шелуха – 50-100 г
- соль – 90 г
- луковица – 1 шт
- чеснок – 1 головка
- душистый перец, лавровые листья, паприка, сухой чеснок – по вкусу
Способ приготовления:
1. Берем вырезку свинины. Очищаем ее.
2. Набираем в кастрюлю воду. Добавляем соль (граммовка по рецепту). Перемешиваем.
3. Отправляем туда мясо. Добавляем промытую шелуху лука, лавровый лист, лук и чеснок, и специи.
4. Отправляем вариться под крышкой на 2 часа.
5. После варки откладываем мясо вместе с маринадом в темное холодное место на 1, а еще лучше 2 суток.
6. Достаем мясо из маринада. Получаем мягкую, сочную домашнюю, натуральную ветчину.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: