Домашняя ветчина в луковице к Пасхе: готовится без духовки.

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
3,9 т.
Домашняя ветчина в луковице к Пасхе: готовится без духовки.

Сочная домашняя ветчина – это незаменимое блюдо на пасхальном столе. Очень часто такое мясо запекают в духовке. Но так оно получается достаточно сухим. Поэтому следует воспользоваться следующей технологией и приготовить ветчину в луковице со специями.

Идея приготовления домашней ветчины в луковице опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instagram.

Домашняя ветчина в луковице к Пасхе: готовится без духовки.

Ингредиенты:

  • вырезка свинины – 1 кг
  • вода – 3 л.
  • луковая шелуха – 50-100 г
  • соль – 90 г
  • луковица – 1 шт
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  • чеснок – 1 головка
  • душистый перец, лавровые листья, паприка, сухой чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

Домашняя ветчина в луковице к Пасхе: готовится без духовки.

1. Берем вырезку свинины. Очищаем ее.

Домашняя ветчина в луковице к Пасхе: готовится без духовки.

2. Набираем в кастрюлю воду. Добавляем соль (граммовка по рецепту). Перемешиваем.

Домашняя ветчина в луковице к Пасхе: готовится без духовки.

3. Отправляем туда мясо. Добавляем промытую шелуху лука, лавровый лист, лук и чеснок, и специи.

Домашняя ветчина в луковице к Пасхе: готовится без духовки.

4. Отправляем вариться под крышкой на 2 часа.

5. После варки откладываем мясо вместе с маринадом в темное холодное место на 1, а еще лучше 2 суток.

Домашняя ветчина в луковице к Пасхе: готовится без духовки.

6. Достаем мясо из маринада. Получаем мягкую, сочную домашнюю, натуральную ветчину.

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