Сочная домашняя ветчина – это незаменимое блюдо на пасхальном столе. Очень часто такое мясо запекают в духовке. Но так оно получается достаточно сухим. Поэтому следует воспользоваться следующей технологией и приготовить ветчину в луковице со специями.

Идея приготовления домашней ветчины в луковице опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instagram.

Ингредиенты:

вырезка свинины – 1 кг

вода – 3 л.

луковая шелуха – 50-100 г

соль – 90 г

луковица – 1 шт

Видео дня

чеснок – 1 головка

душистый перец, лавровые листья, паприка, сухой чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Берем вырезку свинины. Очищаем ее.

2. Набираем в кастрюлю воду. Добавляем соль (граммовка по рецепту). Перемешиваем.

3. Отправляем туда мясо. Добавляем промытую шелуху лука, лавровый лист, лук и чеснок, и специи.

4. Отправляем вариться под крышкой на 2 часа.

5. После варки откладываем мясо вместе с маринадом в темное холодное место на 1, а еще лучше 2 суток.

6. Достаем мясо из маринада. Получаем мягкую, сочную домашнюю, натуральную ветчину.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: