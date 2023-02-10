Домашняя ветчина в луковой шелухе: как правильно готовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,0 т.
Домашняя ветчина в луковой шелухе: как правильно готовить

Из обычного кусочка свинины можно сделать вкусную и сочную ветчину. Так вы точно будете уверены в качестве продукта. А для того, чтобы мясо имело насыщенный пикантный вкус и приятный цвет – понадобится шелуха из лука.

Идея приготовления домашней ветчины в луковой шелухе опубликована на странице фудблогера с ником alin_withkitchen в Instagram.

Домашняя ветчина в луковой шелухе: как правильно готовить

Ингредиенты:

  • вырезка свинины – 1 кг
  • вода – 3 л
  • луковица – 50-100 г
  • соль – 90 г
  • луковица – 1 шт
  • чеснок – 1 головка
  • душистый перец, лавровый лист, паприка, сухой чеснок – по вкусу
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Способ приготовления:

Домашняя ветчина в луковой шелухе: как правильно готовить

1. Берем вырезку свинины. Очищаем ее.

Домашняя ветчина в луковой шелухе: как правильно готовить

2. Набираем в кастрюлю воду. Добавляем соль. Перемешиваем.

3. Отправляем туда мясо.

Домашняя ветчина в луковой шелухе: как правильно готовить

4. Добавляем промытую луковою шелуху, лавровый лист, луковицу и чеснок, специи.

Домашняя ветчина в луковой шелухе: как правильно готовить

5. Отправляем вариться под крышкой 2 часа.

6. После варки откладываем мясо вместе с маринадом в темное холодное место на 1, а еще лучше 2 суток.

Домашняя ветчина в луковой шелухе: как правильно готовить

7. Достаем мясо из маринада, получаем мягкую, сочную домашнюю, натуральную ветчину.

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