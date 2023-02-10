Домашняя ветчина в луковой шелухе: как правильно готовить
Из обычного кусочка свинины можно сделать вкусную и сочную ветчину. Так вы точно будете уверены в качестве продукта. А для того, чтобы мясо имело насыщенный пикантный вкус и приятный цвет – понадобится шелуха из лука.
Идея приготовления домашней ветчины в луковой шелухе опубликована на странице фудблогера с ником alin_withkitchen в Instagram.
Ингредиенты:
- вырезка свинины – 1 кг
- вода – 3 л
- луковица – 50-100 г
- соль – 90 г
- луковица – 1 шт
- чеснок – 1 головка
- душистый перец, лавровый лист, паприка, сухой чеснок – по вкусу
Способ приготовления:
1. Берем вырезку свинины. Очищаем ее.
2. Набираем в кастрюлю воду. Добавляем соль. Перемешиваем.
3. Отправляем туда мясо.
4. Добавляем промытую луковою шелуху, лавровый лист, луковицу и чеснок, специи.
5. Отправляем вариться под крышкой 2 часа.
6. После варки откладываем мясо вместе с маринадом в темное холодное место на 1, а еще лучше 2 суток.
7. Достаем мясо из маринада, получаем мягкую, сочную домашнюю, натуральную ветчину.
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