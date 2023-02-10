Из обычного кусочка свинины можно сделать вкусную и сочную ветчину. Так вы точно будете уверены в качестве продукта. А для того, чтобы мясо имело насыщенный пикантный вкус и приятный цвет – понадобится шелуха из лука.

Идея приготовления домашней ветчины в луковой шелухе опубликована на странице фудблогера с ником alin_withkitchen в Instagram.

Ингредиенты:

вырезка свинины – 1 кг

вода – 3 л

луковица – 50-100 г

соль – 90 г

луковица – 1 шт

чеснок – 1 головка

душистый перец, лавровый лист, паприка, сухой чеснок – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Берем вырезку свинины. Очищаем ее.

2. Набираем в кастрюлю воду. Добавляем соль. Перемешиваем.

3. Отправляем туда мясо.

4. Добавляем промытую луковою шелуху, лавровый лист, луковицу и чеснок, специи.

5. Отправляем вариться под крышкой 2 часа.

6. После варки откладываем мясо вместе с маринадом в темное холодное место на 1, а еще лучше 2 суток.

7. Достаем мясо из маринада, получаем мягкую, сочную домашнюю, натуральную ветчину.

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