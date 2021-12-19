Домашняя колбаса, которую не нужно запекать или жарить: элементарное приготовление

Ни одно застолье не обходится без колбасы: молочная, ливерная, вяленая – у каждой есть свой поклонник. Но самым лучшим вариантом именно на праздники будет приготовить домашнюю колбасу. И совсем не обязательно крутить много фарша и возиться с многоэтапным приготовлением. Существует более простой вариант.

Идея приготовления домашней куриной колбасы опубликована на странице alena_depo в Instagram.

Ингредиенты:

курица – 600 г

бульон – 200 мл

желатин – 30 г

чеснок – 3 зубчика

свекольный фреш – 20 мл

приправы: паприка, черный перец и соль по 2/3 ч.л

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Ингредиенты:

целая курица – 1,2 кг

лук – 1 шт

белая часть зеленого лука

морковь – 1 шт

чеснок – 2 зубчика

соль – 1 ст.л

Способ приготовления:

1. Первый бульон довести до кипения и слить.

2. Снова поставить мясо на плиту, добавить морковь, лук, чеснок.

3. После того как курица сварилась, измельчить ее в блендере.

4. Добавить специи, сок свеклы, бульон с желатином.

5. Выложить в бутылку и на сутки оставить в холодильнике.

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