Домашняя колбаса, которую не нужно запекать или жарить: элементарное приготовление
Ни одно застолье не обходится без колбасы: молочная, ливерная, вяленая – у каждой есть свой поклонник. Но самым лучшим вариантом именно на праздники будет приготовить домашнюю колбасу. И совсем не обязательно крутить много фарша и возиться с многоэтапным приготовлением. Существует более простой вариант.
Идея приготовления домашней куриной колбасы опубликована на странице alena_depo в Instagram.
Ингредиенты:
курица – 600 г
бульон – 200 мл
желатин – 30 г
чеснок – 3 зубчика
свекольный фреш – 20 мл
приправы: паприка, черный перец и соль по 2/3 ч.л
Ингредиенты:
целая курица – 1,2 кг
лук – 1 шт
белая часть зеленого лука
морковь – 1 шт
чеснок – 2 зубчика
соль – 1 ст.л
Способ приготовления:
1. Первый бульон довести до кипения и слить.
2. Снова поставить мясо на плиту, добавить морковь, лук, чеснок.
3. После того как курица сварилась, измельчить ее в блендере.
4. Добавить специи, сок свеклы, бульон с желатином.
5. Выложить в бутылку и на сутки оставить в холодильнике.
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