Когда нет много времени на приготовление, следует обратить внимание на этот рецепт. Ведь всего за несколько минут на вашем столе появится ароматная, сочная и очень вкусная рыбка, приготовленная на картофельной подушке.

Как правильно приготовить дорадо с картофелем в Instagram рассказала фудблогер с ником Основная фотография tanya.perchik. Она также предоставила рецепт маринада, благодаря которому у рыбы не будет специфического неприятного запаха.

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Ингредиенты

Картофель

Лук

Помидор

Лимон

Дорадо

Зелень – пучок

Специи к картофелю

Ингредиенты для маринада

Оливковое масло

Специи к рыбе

Сок лимона

Соль

Способ приготовления

1.Картофель чистим и нарезаем кольцами. Добавляем специи, соль и растительное масло. Хорошо перемешиваем и выкладываем на противень, застеленный фольгой.

2. Лук чистим и нарезаем половинками колец. Выкладываем на картофель.

3. Помидоры нарезаем колечками, а лимон – половинками колец.

4. Готовим соус. К оливковому маслу добавляем соль, специи и половой сок лимона. Хорошо перемешиваем.

5. На рыбе делаем диагональные надрезы и смазываем маринадом.

6. Внутрь рыбы выкладываем пучок зелени, нарезанный лимон и помидоры.

7. В разрезы на рыбе укладываем лимон и помидор.

8. Выкладываем рыбу на лук. Накрываем фольгой и отправляем выпекаться в духовку при 180 градусах в течение 25 минут.

9. Снимаем фольгу, поднимаем температуру до 200 градусов и выпекаем еще 15 минут.

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