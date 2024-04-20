Дорадо с картофелем: вкусное и простое блюдо на каждый день
Когда нет много времени на приготовление, следует обратить внимание на этот рецепт. Ведь всего за несколько минут на вашем столе появится ароматная, сочная и очень вкусная рыбка, приготовленная на картофельной подушке.
Как правильно приготовить дорадо с картофелем в Instagram рассказала фудблогер с ником Основная фотография tanya.perchik. Она также предоставила рецепт маринада, благодаря которому у рыбы не будет специфического неприятного запаха.
Ингредиенты
- Картофель
- Лук
- Помидор
- Лимон
- Дорадо
- Зелень – пучок
- Специи к картофелю
Ингредиенты для маринада
- Оливковое масло
- Специи к рыбе
- Сок лимона
- Соль
Способ приготовления
1.Картофель чистим и нарезаем кольцами. Добавляем специи, соль и растительное масло. Хорошо перемешиваем и выкладываем на противень, застеленный фольгой.
2. Лук чистим и нарезаем половинками колец. Выкладываем на картофель.
3. Помидоры нарезаем колечками, а лимон – половинками колец.
4. Готовим соус. К оливковому маслу добавляем соль, специи и половой сок лимона. Хорошо перемешиваем.
5. На рыбе делаем диагональные надрезы и смазываем маринадом.
6. Внутрь рыбы выкладываем пучок зелени, нарезанный лимон и помидоры.
7. В разрезы на рыбе укладываем лимон и помидор.
8. Выкладываем рыбу на лук. Накрываем фольгой и отправляем выпекаться в духовку при 180 градусах в течение 25 минут.
9. Снимаем фольгу, поднимаем температуру до 200 градусов и выпекаем еще 15 минут.
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