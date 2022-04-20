Драники без муки: как приготовить блюдо по лучшим украинским традициям

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Драники без муки: как приготовить блюдо по лучшим украинским традициям

Настоящие украинские драники – хрустящие, золотистые и сытные. По некоторым рецептам в картофельное тесто нужно добавлять муку, но можно обойтись и без нее. Блюдо будет действительно сочным и вкусным, если правильно измельчить овощи – с помощью блендера.

Идея приготовления картофельных драников с сыром без муки опубликована на странице food_by_roschis в Instagram.

Как приготовить драники без муки с сыром

Ингредиенты:

  • картофель

  • лук

  • яйцо

  • соль

  • перец

  • твердый сыр

  • чеснок, укроп, сметана для подачи

Лук и сметана для блюда
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Способ приготовления:

1. Овощи измельчить в блендере.

2. Добавить яйцо.

Нарезанный картофель для измельчения в блендере

3. Посолить и поперчить.

4. Всё хорошо перемешать.

5. Ложкой выкладывать драники на разогретую сковороду.

Зелень для блюда

6. Жарить с обеих сторон.

7. Когда драники будут почти готовы – выложить сверху сыр и посыпать чесноком и укропом.

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