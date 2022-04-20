Настоящие украинские драники – хрустящие, золотистые и сытные. По некоторым рецептам в картофельное тесто нужно добавлять муку, но можно обойтись и без нее. Блюдо будет действительно сочным и вкусным, если правильно измельчить овощи – с помощью блендера.

Идея приготовления картофельных драников с сыром без муки опубликована на странице food_by_roschis в Instagram.

Ингредиенты:

картофель

лук

яйцо

соль

перец

твердый сыр

чеснок, укроп, сметана для подачи

Видео дня

Способ приготовления:

1. Овощи измельчить в блендере.

2. Добавить яйцо.

3. Посолить и поперчить.

4. Всё хорошо перемешать.

5. Ложкой выкладывать драники на разогретую сковороду.

6. Жарить с обеих сторон.

7. Когда драники будут почти готовы – выложить сверху сыр и посыпать чесноком и укропом.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: