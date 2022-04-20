Драники без муки: как приготовить блюдо по лучшим украинским традициям
Настоящие украинские драники – хрустящие, золотистые и сытные. По некоторым рецептам в картофельное тесто нужно добавлять муку, но можно обойтись и без нее. Блюдо будет действительно сочным и вкусным, если правильно измельчить овощи – с помощью блендера.
Идея приготовления картофельных драников с сыром без муки опубликована на странице food_by_roschis в Instagram.
Ингредиенты:
картофель
лук
яйцо
соль
перец
твердый сыр
чеснок, укроп, сметана для подачи
Способ приготовления:
1. Овощи измельчить в блендере.
2. Добавить яйцо.
3. Посолить и поперчить.
4. Всё хорошо перемешать.
5. Ложкой выкладывать драники на разогретую сковороду.
6. Жарить с обеих сторон.
7. Когда драники будут почти готовы – выложить сверху сыр и посыпать чесноком и укропом.
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