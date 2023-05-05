Древнее украинское блюдо, которое по традиции готовили только мужчины: рецепт
Бограч является очень вкусным, сытным и простым в приготовлении блюдо. Основными ингредиентами блюда могут быть: мясо разных видов, сало, картофель, морковь, лук, капуста кольраби, специи и обязательно паприка. Стоит отметить, что ранее традиционно бограч готовился на открытом огне в котле и должен быть очень наваристым, похожим на гуляш.
Редакция FoodOboz делится полезной информацией об этом блюде и, кто его должен готовить, а также рецептом бограча по-закарпатски.
Как гласит история, именно бограч должен готовить исключительно мужчина, и каждый по своему рецепту!
Стоит отметить, что бограч считается праздничным блюдом, а в некоторых регионах – блюдом для пикника.
Бограч по-закарпатски
Ингредиенты:
- Свинина – 200 г
- Говядина – 200 г
- Свиные ребрышки – 200 г
- Сырокопченая колбаса – 80 г
- Сало – 60 г
- Картофель – 2 шт.
- Морковь – 1,2 шт.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Лук – 1,5 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Паприка – 1 ст. л.
- Перец точи стручковый – по вкусу,
- Тимьян, чабрец – 1/2 ч л.
- Тмин – по вкусу
- Перец точи молотый – 1/2 ч. л.
- Укроп – 20 г
- Петрушка – 10 г
- Соль – по вкусу
- Красное вино – 40 мл
Способ приготовления:
1. Очистите овощи, помойте зелень, а также свежее мясо тщательно промойте. Порежьте сало, пожарьте.
2. Разрежьте ребрышки между костями, другое мясо порежьте крупными кубиками, как на плов. В свином жире обжарьте предварительно нарезанный небольшими кубиками репчатый лук до легкой румяности, переложите в кастрюлю молотую паприку и обжарьте на среднем огне не больше 5 мин, помешивая. Туда же добавьте мясо и ребрышки, перемешайте, влейте воду, чтобы она покрыла все ингредиенты. Тушите на слабом огне.
3. Порежьте все овощи и добавьте, туда же специи. После порежьте помидоры и также добавьте туда же вместе с чесноком.
4. Далее добавьте порезанные колбасы, накройте крышкой и готовьте еще 30 минут. Влейте воду и готовьте еще 30 минут.
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