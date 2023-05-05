Древнее украинское блюдо, которое по традиции готовили только мужчины: рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт бограча

Бограч является очень вкусным, сытным и простым в приготовлении блюдо. Основными ингредиентами блюда могут быть: мясо разных видов, сало, картофель, морковь, лук, капуста кольраби, специи и обязательно паприка. Стоит отметить, что ранее традиционно бограч готовился на открытом огне в котле и должен быть очень наваристым, похожим на гуляш.

Как приготовить вкусный бограч

Редакция FoodOboz делится полезной информацией об этом блюде и, кто его должен готовить, а также рецептом бограча по-закарпатски.

Домашний бограч
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Как гласит история, именно бограч должен готовить исключительно мужчина, и каждый по своему рецепту!

Стоит отметить, что бограч считается праздничным блюдом, а в некоторых регионах – блюдом для пикника.

Бограч в казане по-закарпатски

Бограч по-закарпатски

Ингредиенты:

  • Свинина – 200 г
  • Говядина – 200 г
  • Свиные ребрышки – 200 г
  • Сырокопченая колбаса – 80 г
  • Сало – 60 г
  • Картофель – 2 шт.
  • Морковь – 1,2 шт.
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Лук – 1,5 шт.
  • Чеснок – 2 зуб. 
  • Паприка – 1 ст. л. 
  • Перец точи стручковый – по вкусу,
  • Тимьян, чабрец – 1/2 ч л. 
  • Тмин – по вкусу
  • Перец точи молотый – 1/2 ч. л. 
  • Укроп – 20 г
  • Петрушка – 10 г
  • Соль – по вкусу
  • Красное вино – 40 мл

Способ приготовления:

1. Очистите овощи, помойте зелень, а также свежее мясо тщательно промойте. Порежьте сало, пожарьте. 

Как правильно готовить бограч 

2. Разрежьте ребрышки между костями, другое мясо порежьте крупными кубиками, как на плов. В свином жире обжарьте предварительно нарезанный небольшими кубиками репчатый лук до легкой румяности, переложите в кастрюлю молотую паприку и обжарьте на среднем огне не больше 5 мин, помешивая. Туда же добавьте мясо и ребрышки, перемешайте, влейте воду, чтобы она покрыла все ингредиенты. Тушите на слабом огне. 

Какое мясо использовать для бограча

3. Порежьте все овощи и добавьте, туда же специи. После порежьте помидоры и также добавьте туда же вместе с чесноком. 

Овощи для блюда

4. Далее добавьте порезанные колбасы, накройте крышкой и готовьте еще 30 минут. Влейте воду и готовьте еще 30 минут. 

Готовое блюдо

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