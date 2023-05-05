Бограч является очень вкусным, сытным и простым в приготовлении блюдо. Основными ингредиентами блюда могут быть: мясо разных видов, сало, картофель, морковь, лук, капуста кольраби, специи и обязательно паприка. Стоит отметить, что ранее традиционно бограч готовился на открытом огне в котле и должен быть очень наваристым, похожим на гуляш.

Редакция FoodOboz делится полезной информацией об этом блюде и, кто его должен готовить, а также рецептом бограча по-закарпатски.

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Как гласит история, именно бограч должен готовить исключительно мужчина, и каждый по своему рецепту!

Стоит отметить, что бограч считается праздничным блюдом, а в некоторых регионах – блюдом для пикника.

Бограч по-закарпатски

Ингредиенты:

Свинина – 200 г

Говядина – 200 г

Свиные ребрышки – 200 г

Сырокопченая колбаса – 80 г

Сало – 60 г

Картофель – 2 шт.

Морковь – 1,2 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Лук – 1,5 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Паприка – 1 ст. л.

Перец точи стручковый – по вкусу,

Тимьян, чабрец – 1/2 ч л.

Тмин – по вкусу

Перец точи молотый – 1/2 ч. л.

Укроп – 20 г

Петрушка – 10 г

Соль – по вкусу

Красное вино – 40 мл

Способ приготовления:

1. Очистите овощи, помойте зелень, а также свежее мясо тщательно промойте. Порежьте сало, пожарьте.

2. Разрежьте ребрышки между костями, другое мясо порежьте крупными кубиками, как на плов. В свином жире обжарьте предварительно нарезанный небольшими кубиками репчатый лук до легкой румяности, переложите в кастрюлю молотую паприку и обжарьте на среднем огне не больше 5 мин, помешивая. Туда же добавьте мясо и ребрышки, перемешайте, влейте воду, чтобы она покрыла все ингредиенты. Тушите на слабом огне.

3. Порежьте все овощи и добавьте, туда же специи. После порежьте помидоры и также добавьте туда же вместе с чесноком.

4. Далее добавьте порезанные колбасы, накройте крышкой и готовьте еще 30 минут. Влейте воду и готовьте еще 30 минут.

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