Зараз я читаю "Хмари" Івана Нечуй-Левицького. Дуже доречна книга, яка завдяки скрупульозним описам тогодення, допомагає краще зрозуміти Україну і наш народ сьогодні. Підсвітлює деякі історичні питання, порівнюючи українців та росіян 100-річної давнини. Розповідає про проблеми тодішньої державності, яскраво вимальовує Київ та околиці, селян та жителів міста.

В моє око особливо впало розмаїття української кухні, яке переходить зі сторінки на сторінку, зі столу на стіл. От наприклад, мнишки. Чули про таке? От і мій комп'ютер не чув, виправляє це старе забуте слово. А от Нечуй-Левицький чув, і очевидно дуже любив, бо називає ці самі мнишки аж в трьох своїх творах : "Хмари", "Українські гумористи та штукарі" та "Гетьман Іван Вигорський".

Знаєте, хто ще їх знав та любив? Ніхто інший, як Микола Гоголь. В мережі, вони, доречі, часто зустрічаються як "гоголівські мнишки". І зустрічаються в "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем". Ще мнишки записані в книзі "Лінгвістична географія Наддніпрянщини" як страва розповсюджена в цьому регіоні.

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Тобто, приклавши чималих зусиль, бо інформації не так багато, ми зібрали матеріал, з якого я роблю висновок, що мнишки - давня, трохи забута нині страва з картоплі та сиру, яка буває як солоною так і солодкою, розповсюджена на Полтавщині, Слобожанщині, Наддніпрянщині та околицях. Цікаво. Давайте сьогодні приготуємо мнишки!

Час приготування: 1 година. Порції: 3 Складність: легко

Інгредієнти :

- 3 середні картоплини

- 300 гр сиру

- 1 яйце

- 100 гр. борошна

- дрібка солі

- олія для смаження

- сметана для подачі

Можна додати:

- чорного молотого перцю

- ст. л. вершкового масла до рослинної олії під час смаження

- зелень

- цукор

1. Підготувати інгредієнти. Картоплю відварити, розім'яти в пюре, дати трохи охолонути.

2. Спершу змішати яйце, сир та картоплю, потім додати решту. Добре змішати всі інгредієнти.

3. Розкачати товсту ковбаску і нарізати на рівні частини так, щоб з кожної частки вийшли величенькі, круглі, пухкі млинці 1,5-2 см в висоту, та 6-7 см в діаметрі. Тісто виходить зовсім не тугим, трохи липким. Треба добре присипати робочу поверхню борошном, та працювати швидко, щов вони не прилипли до поверхні та не розмазувались.

4. Смажити мнишки на середньому вогні у великій кількості олії (як для пиріжків) по 3-4 хв. до золотистої корки. Знявши з вогню, перекласти на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії. Подавати зі сметаною.

Смачного!