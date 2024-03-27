Каша-катанка – это аутентичное украинское блюдо из пшенной крупы. Чаще ее готовят на Полтавщине. Хозяйки качали кашу вместе с яйцами и мукой – отсюда и название. Такое блюдо точно может составить конкуренцию всемирно известному ризотто из риса.

Идея приготовления пшенной каши-катанки опубликована на странице победительницы "МастерШеф любители" Валерии Матрохиной (valeria.matrokhina) в Instagram. Именно на проекте девушка узнала о таком блюде.

Ингредиенты для каши:

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пшено – 100 г

куриные яйца – 4-5 шт

шеничная мука – 100-200 г

Способ приготовления:

1. Яйца взбить, в другую емкость высыпать муку.

2. Пшено выложить в емкость с плоским дном – так катать удобнее.

3. Поочередно добавлять яйца и муку, очень маленькими порциями и скачивать каждый раз.

4. Чем больше слоев накачаете – тем больше будут зернышки каши (при варке они увеличатся где-то в 2 раза).

5. Зернышко каши выложить на противень – подсушить в духовке при температуре 60 градусов примерно 30-40 минут.

6. После сушки варить в курином бульоне еще 40 минут или до готовности крупинок пшена внутри шарика.

7. Добавить соль и перец.

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