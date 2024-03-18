Древняя "Огурцовка" вместо привычного рассольника: Константин Грубич поделился рецептом из забытой кулинарной книги
Привычное для всех украинцев первое блюдо с огурцами и пшеном называется рассольником. Но когда этот набор продуктов использовали также для приготовления "Огурцовки". Рецепт опубликован в книге 1929 "Первая украинская обще-практическая кухня", автором которой является кулинарка Ольга Франко.
Блюдо из книги приготовил известный украинский журналист Константин Грубич вместе с поварами ТРО в городе Ирпень по случаю Дня украинского добровольца 14 марта. Эксклюзивное издание мужчина получил подарок около 20 лет назад. Об этом он рассказывает на своей странице в Facebook.
Ингредиенты:
- вода – 5 л
- отдельно отварная перловая крупа – 1 кг
- потроха – до 2 кг (сердца, желудочки, печень (или сердце телячье, но хорошо вымоченное)
- огурцы соленые – 500 г
- морковь – 200 г
- сметана – 200 г
- сливочное масло – 100 г
- соль, специи – по вкусу
- при желании сделать кислее – сок лимона или рассол из огурцов вместо части воды
Способ приготовления:
1. Сварить рассол из потрохов.
2. Процедить.
3. Добавить несколько квашеных огурцов.
4. Добавить нарезанные квашеные огурцы, нарезанную морковь.
5. Варить час.
6. Отдельно сварить жемчужную кашу.
7. Вымешать с маслом и добавить к поливу.
8. По желанию добавить лимонный сок.
9. Добавить сметану и измельченный укроп.
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