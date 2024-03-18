Привычное для всех украинцев первое блюдо с огурцами и пшеном называется рассольником. Но когда этот набор продуктов использовали также для приготовления "Огурцовки". Рецепт опубликован в книге 1929 "Первая украинская обще-практическая кухня", автором которой является кулинарка Ольга Франко.

Блюдо из книги приготовил известный украинский журналист Константин Грубич вместе с поварами ТРО в городе Ирпень по случаю Дня украинского добровольца 14 марта. Эксклюзивное издание мужчина получил подарок около 20 лет назад. Об этом он рассказывает на своей странице в Facebook.

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Ингредиенты:

вода – 5 л

отдельно отварная перловая крупа – 1 кг

потроха – до 2 кг (сердца, желудочки, печень (или сердце телячье, но хорошо вымоченное)

огурцы соленые – 500 г

морковь – 200 г

сметана – 200 г

сливочное масло – 100 г

соль, специи – по вкусу

при желании сделать кислее – сок лимона или рассол из огурцов вместо части воды

Способ приготовления:

1. Сварить рассол из потрохов.

2. Процедить.

3. Добавить несколько квашеных огурцов.

4. Добавить нарезанные квашеные огурцы, нарезанную морковь.

5. Варить час.

6. Отдельно сварить жемчужную кашу.

7. Вымешать с маслом и добавить к поливу.

8. По желанию добавить лимонный сок.

9. Добавить сметану и измельченный укроп.

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