Дрожжевая паска на сгущенке: получается очень рышной
Самая вкусная паска выходит именно из дрожжевого теста. Масса хорошо поднимается и после выпекания становится высокой и пышной. А для нежного вкуса следует добавить сгущенку.
Идея приготовления дрожжевой паски на сгущенном молоке опубликована на кулинарной странице smakoluk.ua в Instagram.
Ингредиенты для опары:
- 50 г сахара
- 200 мл молока
- 25 г прессованных дрожжей
- 50 г муки
Способ приготовления опары:
1. Все смешать.
2. Оставить опару в теплом месте на 15-20 минут.
Ингредиенты для теста:
- 75 г сахара
- 1 ч.л. ванили
- 2 желтка
- 1 яйцо
- 250 г сгущенки
- 0.25 ч.л. куркумы (по желанию)
- 100 г сливочного масла
- щепотка соли
- 2 ст.л. сливок (33%)
Способ приготовления:
1. Все смешать. Добавить опару. Перемешать до полного объединения двух масс.
2. Добавляем просеянную муку и начинаем вымешивать гладкое эластическое тесто, которое не липнет к рукам. Но забивать его мукой ни в коем случае не нужно.
3. Оставляем тесто подходить в теплом месте примерно 1.5-2 часа.
4. Пока тесто подходит, 100 г изюма заливаем кипятком на несколько секунд. Сливаем воду и просушиваем сухофрукты бумажным полотенцем.
5. Добавляем 1 ч.л. муки, перемешиваем.
6. В тесто вмешиваем сухофрукты.
7. Формируем паски.
8. Оставляем подходить в теплом месте примерно на 1 час.
9. Смазываем паски яйцом и отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 50-60 минут.
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