Самая вкусная паска выходит именно из дрожжевого теста. Масса хорошо поднимается и после выпекания становится высокой и пышной. А для нежного вкуса следует добавить сгущенку.

Идея приготовления дрожжевой паски на сгущенном молоке опубликована на кулинарной странице smakoluk.ua в Instagram.

Ингредиенты для опары:

50 г сахара

200 мл молока

25 г прессованных дрожжей

50 г муки

Способ приготовления опары:

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1. Все смешать.

2. Оставить опару в теплом месте на 15-20 минут.

Ингредиенты для теста:

75 г сахара

1 ч.л. ванили

2 желтка

1 яйцо

250 г сгущенки

0.25 ч.л. куркумы (по желанию)

100 г сливочного масла

щепотка соли

2 ст.л. сливок (33%)

Способ приготовления:

1. Все смешать. Добавить опару. Перемешать до полного объединения двух масс.

2. Добавляем просеянную муку и начинаем вымешивать гладкое эластическое тесто, которое не липнет к рукам. Но забивать его мукой ни в коем случае не нужно.

3. Оставляем тесто подходить в теплом месте примерно 1.5-2 часа.

4. Пока тесто подходит, 100 г изюма заливаем кипятком на несколько секунд. Сливаем воду и просушиваем сухофрукты бумажным полотенцем.

5. Добавляем 1 ч.л. муки, перемешиваем.

6. В тесто вмешиваем сухофрукты.

7. Формируем паски.

8. Оставляем подходить в теплом месте примерно на 1 час.

9. Смазываем паски яйцом и отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 50-60 минут.

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