Горячие сырные тосты для завтрака за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,7 т.
Домашние сэндвичи

Если вы хотите приготовить вкусный и главное – сытный и полезный завтрак, выбирайте для этого такие продукты как: яйца, молоко, сыр, творог, а также каши, фрукты, овощи. Специалисты рекомендуют не забывать всегда пить утром воду.

Фудблогер Анастасия Солопий поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих сэндвичей с сыром, которые станут отличным вариантом завтрака.

Ингредиенты:

  • тостовый хлеб – 8 кусочков

Тостовый хлеб

  • сливочное масло – 50 г

  • твердый сыр – 120 г

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Твердый сыр

  • яйца – 2 шт.

  • молоко – 80 мл

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Яйца для приготовления сэндвичей

  • соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с молоком и щепоткой соли.

Вкусные сэндвичи

2. Хлеб смажьте маслом.

3. Выложите сверху нарезанный сыр.

4. Сверху накройте хлебом без масла.

Как вкусно приготовить сэндвичи

5. Взбейте яйца с солью.

6. Сэндвичи обмокните в яичной смеси с обеих сторон и пожарьте на хорошо разогретой сковороде с маслом не накрывая крышкой.

Вкусные сэндвичи

7. Прижмите хлеб немного лопаткой, чтобы сыр лучше расплавился.

8. Обжаренные сэндвичи разрежьте пополам и можно есть.

Готовые сэндвичи

А также подавайте сэндвичи с любимыми овощами, будет очень вкусно.

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