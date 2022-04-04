Если вы хотите приготовить вкусный и главное – сытный и полезный завтрак, выбирайте для этого такие продукты как: яйца, молоко, сыр, творог, а также каши, фрукты, овощи. Специалисты рекомендуют не забывать всегда пить утром воду.

Фудблогер Анастасия Солопий поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих сэндвичей с сыром, которые станут отличным вариантом завтрака.

Ингредиенты:

тостовый хлеб – 8 кусочков

сливочное масло – 50 г

твердый сыр – 120 г ​​​​​​​

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яйца – 2 шт.

молоко – 80 мл ​​​​​​​

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с молоком и щепоткой соли.

2. Хлеб смажьте маслом.

3. Выложите сверху нарезанный сыр.

4. Сверху накройте хлебом без масла.

5. Взбейте яйца с солью.

6. Сэндвичи обмокните в яичной смеси с обеих сторон и пожарьте на хорошо разогретой сковороде с маслом не накрывая крышкой.

7. Прижмите хлеб немного лопаткой, чтобы сыр лучше расплавился.

8. Обжаренные сэндвичи разрежьте пополам и можно есть.

А также подавайте сэндвичи с любимыми овощами, будет очень вкусно.

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