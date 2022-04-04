Горячие сырные тосты для завтрака за 10 минут
Если вы хотите приготовить вкусный и главное – сытный и полезный завтрак, выбирайте для этого такие продукты как: яйца, молоко, сыр, творог, а также каши, фрукты, овощи. Специалисты рекомендуют не забывать всегда пить утром воду.
Фудблогер Анастасия Солопий поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих сэндвичей с сыром, которые станут отличным вариантом завтрака.
Ингредиенты:
тостовый хлеб – 8 кусочков
сливочное масло – 50 г
твердый сыр – 120 г
яйца – 2 шт.
молоко – 80 мл
соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Яйца взбейте с молоком и щепоткой соли.
2. Хлеб смажьте маслом.
3. Выложите сверху нарезанный сыр.
4. Сверху накройте хлебом без масла.
5. Взбейте яйца с солью.
6. Сэндвичи обмокните в яичной смеси с обеих сторон и пожарьте на хорошо разогретой сковороде с маслом не накрывая крышкой.
7. Прижмите хлеб немного лопаткой, чтобы сыр лучше расплавился.
8. Обжаренные сэндвичи разрежьте пополам и можно есть.
А также подавайте сэндвичи с любимыми овощами, будет очень вкусно.
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