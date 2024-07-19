Дукка: что это такое и как приготовить египетскую приправу дома
Дукка – это ароматная смесь из орехов и разных пряностей и ароматных трав, пришедшая к нам из Египта. Ее принято потреблять с паляницей или душистым хлебом и оливковым маслом.
Купить эту приправу готовой на территории Украины либо очень сложно, либо вообще невозможно. Зато ее без проблем можно приготовить дома самостоятельно. Как правильно это сделать, рассказывается в блоге Pani Stefa.
Ингредиенты
- Орешник – 60 гр
- Фисташки – 60 гр
- Сезам – 8 ст.л.
- Семена кориандра – 4 ст.л.
- Семена кумовья – 4 ст.л.
- Семена фенхеля – 2 ст.л.
- Черный перец горошком – 2 ст.л.
- Тимьян – 4 ст.л.
- Копченая сладкая паприка в порошке – 2 ст.л.
- Хлопья сладкой паприки – 1 ст.л.
- Легкогострая паприка типа алеппской – 1 ст.л.
- Изота (турецкая вяленая паприка) – 1 ст.л.
- Морская соль тонкого помола – 2 ст.л.
1.Отвешиваем все компоненты в отдельные мисочки – орехи отдельно, семена отдельно, черный перец отдельно, тимян отдельно, паприки отдельно.
2. Орехи поджариваем на сухой сковороде постоянно помешивая.
3. Сезам поджариваем постоянно помешивая на сковороде до золотистого цвета и разделяем на две равные части.
4. Кумин, фенхель, кориандр и черный перец вместе прогреваем на сковороде до легкого потрескивания.
5. Все оставляем до полного охлаждения.
6. Теперь пора все смолоть и смешать. Степень помола регулируется по желанию. Перемалывается только одна половина сезама.
7. Добавляем соль и вторую часть сезама.
8. Складываем в контейнер с герметичной крышкой.
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