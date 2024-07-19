Дукка – это ароматная смесь из орехов и разных пряностей и ароматных трав, пришедшая к нам из Египта. Ее принято потреблять с паляницей или душистым хлебом и оливковым маслом.

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Купить эту приправу готовой на территории Украины либо очень сложно, либо вообще невозможно. Зато ее без проблем можно приготовить дома самостоятельно. Как правильно это сделать, рассказывается в блоге Pani Stefa.

Ингредиенты

Орешник – 60 гр

Фисташки – 60 гр

Сезам – 8 ст.л.

Семена кориандра – 4 ст.л.

Семена кумовья – 4 ст.л.

Семена фенхеля – 2 ст.л.

Черный перец горошком – 2 ст.л.

Тимьян – 4 ст.л.

Копченая сладкая паприка в порошке – 2 ст.л.

Хлопья сладкой паприки – 1 ст.л.

Легкогострая паприка типа алеппской – 1 ст.л.

Изота (турецкая вяленая паприка) – 1 ст.л.

Морская соль тонкого помола – 2 ст.л.

1.Отвешиваем все компоненты в отдельные мисочки – орехи отдельно, семена отдельно, черный перец отдельно, тимян отдельно, паприки отдельно.

2. Орехи поджариваем на сухой сковороде постоянно помешивая.

3. Сезам поджариваем постоянно помешивая на сковороде до золотистого цвета и разделяем на две равные части.

4. Кумин, фенхель, кориандр и черный перец вместе прогреваем на сковороде до легкого потрескивания.

5. Все оставляем до полного охлаждения.

6. Теперь пора все смолоть и смешать. Степень помола регулируется по желанию. Перемалывается только одна половина сезама.

7. Добавляем соль и вторую часть сезама.

8. Складываем в контейнер с герметичной крышкой.

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