Дукка: что это такое и как приготовить египетскую приправу дома

Эрика Ильина
FoodOboz
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Дукка: что это такое и как приготовить египетскую приправу дома

Дукка – это ароматная смесь из орехов и разных пряностей и ароматных трав, пришедшая к нам из Египта. Ее принято потреблять с паляницей или душистым хлебом и оливковым маслом.

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Купить эту приправу готовой на территории Украины либо очень сложно, либо вообще невозможно. Зато ее без проблем можно приготовить дома самостоятельно. Как правильно это сделать, рассказывается в блоге Pani Stefa.

Дукка: что это такое и как приготовить египетскую приправу дома

Ингредиенты

  • Орешник – 60 гр
  • Фисташки – 60 гр
  • Сезам – 8 ст.л.
  • Семена кориандра – 4 ст.л.
  • Семена кумовья – 4 ст.л.
  • Семена фенхеля – 2 ст.л.
  • Черный перец горошком – 2 ст.л.
  • Тимьян – 4 ст.л.
  • Копченая сладкая паприка в порошке – 2 ст.л.
  • Хлопья сладкой паприки – 1 ст.л.
  • Легкогострая паприка типа алеппской – 1 ст.л.
  • Изота (турецкая вяленая паприка) – 1 ст.л.
  • Морская соль тонкого помола – 2 ст.л.

1.Отвешиваем все компоненты в отдельные мисочки – орехи отдельно, семена отдельно, черный перец отдельно, тимян отдельно, паприки отдельно.

Дукка: что это такое и как приготовить египетскую приправу дома

2. Орехи поджариваем на сухой сковороде постоянно помешивая.

3. Сезам поджариваем постоянно помешивая на сковороде до золотистого цвета и разделяем на две равные части.

Дукка: что это такое и как приготовить египетскую приправу дома

4. Кумин, фенхель, кориандр и черный перец вместе прогреваем на сковороде до легкого потрескивания.

Дукка: что это такое и как приготовить египетскую приправу дома

5. Все оставляем до полного охлаждения.

Дукка: что это такое и как приготовить египетскую приправу дома

6. Теперь пора все смолоть и смешать. Степень помола регулируется по желанию. Перемалывается только одна половина сезама.

7. Добавляем соль и вторую часть сезама.

8. Складываем в контейнер с герметичной крышкой.

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