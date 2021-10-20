'Душенина' и 'Кваша': забытые блюда украинской кухни

Украинская кухня всегда славилась своим богатством и разнообразием блюд. С течением времени одни из них видоизменяются, другие – вообще исчезают со стола. Существует множество деликатесов, которые даже сегодня не сравнятся с популярными блюдами. Поэтому станут настоящим украшением повседневного и даже праздничного меню.

Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить забытые блюда украинской кухни, опираясь на советы экспертов. (Для того, чтобы посмотреть видео, просскрольте новость до конца).

Кваша по рецепту Евгения Клопотенко, которым он поделился на своем кулинарном сайте

Ингредиенты:

Квас – 30 мл

Хлеб ржаный – 5 кусков

Вяленные груши или яблоки – 100 г

Сок 1\2 лимона

Хлеб – 150 г

Грецкие орехи – 50 г

Способ приготовления:

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Ржаной хлеб замочить в квасе на 10 минут. Добавить вяленные груши или яблоки. Массу переложить в кастрюлю и довести до кипения. Дать остыть. Убрать из массы фрукты, после чего взбить ее блендером. Добавить лимонный сок. Хлеб порезать тонкими кусочками и подсушить в духовке при температуре 185 градусов 3 минуты. Измельчить орехи и посыпать ими квашу. Подавать с хлебными чипсами.

Душенина по рецепту кулинарного Youtube-канала "Хорошее утро"

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Замариновать мясо: посолить и поперчить его, добавить любимых специй и зелень. Оставить на 30 минут. Порезать картофель кубиком. Перевести одну часть в кастрюлю, смазанную сметаной. Порезать морковь кружочками и добавить ее к картофелю. Выложить наверх замаринованное мясо. Порезать болгарский перец и лук. Выложить поверх мяса. Посолить и поперчить. Смазать блюдо сметаной. Выложить остальную часть картофеля. Залить все горячей водой. Выпекать 30-40 минут при температуре 200 градусов в духовке. Посыпать душенину тертым сыром. Поставить еще раз в духовку буквально на 10 минут.

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