Два в одном: карп с картофелем для обеда по рецепту Евгения Клопотенко
Полезный, вкусный и бюджетный вид рыбы – карп. Готовить его можно по-разному: запекать с овощами, варить уху, жарить на сковороде, готовить рыбные котлеты. Достаточно всего лишь – правильно его почистить, чтобы не было запаха, а также хорошо приготовить. Кулинары советуют при приготовлении речной рыбы не жалеть специй, лимона, чтобы избавиться от неприятного запаха.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусного запеченного карпа с картофелем, который станет идеальным вариантом для обеда и ужина.
Ингредиенты:
карп – 1,5 кг
картофель – 5-6 шт.
корень фенхеля – 1 шт.
семена фенхеля – 1 ч. л.
лимон – 1 шт.
корица – 1 палочка
сладкая горчица –
1 ст. л.
томатная паста – 1-2 ст. л.
масло – 1-2 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Почистите рыбу, внутри и снаружи натрите солью и перцем, обязательно смажьте растительным маслом с обеих сторон и внутри.
2. Фенхель нарежьте полукольцами и сложите во внутрь рыбы вместе с корицей.
3. Сверху присыпьте ее также зернами фенхеля.
4. Картофель тщательно помойте и нарежьте большими кусками. Посыпьте щедро солью, перцем и сбрызните маслом, тщательно перемешайте.
5. На смазанный маслом противень выложите подготовленную тушку карпа, смажьте еще ее горчицей и томатным соусом, полейте выжатым соком лимона.
6. Картофель выложите также на противень, обложите им рыбу вместе с лимонными дольками и запекайте при температуре 180С в течение 40-50 минут.
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