Полезный, вкусный и бюджетный вид рыбы – карп. Готовить его можно по-разному: запекать с овощами, варить уху, жарить на сковороде, готовить рыбные котлеты. Достаточно всего лишь – правильно его почистить, чтобы не было запаха, а также хорошо приготовить. Кулинары советуют при приготовлении речной рыбы не жалеть специй, лимона, чтобы избавиться от неприятного запаха.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусного запеченного карпа с картофелем, который станет идеальным вариантом для обеда и ужина.

Ингредиенты:

карп – 1,5 кг

картофель – 5-6 шт.

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корень фенхеля – 1 шт.

семена фенхеля – 1 ч. л.

лимон – 1 шт.

корица – 1 палочка

сладкая горчица – 1 ст. л.

томатная паста – 1-2 ст. л.

масло – 1-2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Почистите рыбу, внутри и снаружи натрите солью и перцем, обязательно смажьте растительным маслом с обеих сторон и внутри.

2. Фенхель нарежьте полукольцами и сложите во внутрь рыбы вместе с корицей.

3. Сверху присыпьте ее также зернами фенхеля.

4. Картофель тщательно помойте и нарежьте большими кусками. Посыпьте щедро солью, перцем и сбрызните маслом, тщательно перемешайте.

5. На смазанный маслом противень выложите подготовленную тушку карпа, смажьте еще ее горчицей и томатным соусом, полейте выжатым соком лимона.

6. Картофель выложите также на противень, обложите им рыбу вместе с лимонными дольками и запекайте при температуре 180С в течение 40-50 минут.

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