Два в одном: карп с картофелем для обеда по рецепту Евгения Клопотенко

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусный карп

Полезный, вкусный и бюджетный вид рыбы – карп. Готовить его можно по-разному: запекать с овощами, варить уху, жарить на сковороде, готовить рыбные котлеты. Достаточно всего лишь – правильно его почистить, чтобы не было запаха, а также хорошо приготовить. Кулинары советуют при приготовлении речной рыбы не жалеть специй, лимона, чтобы избавиться от неприятного запаха.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусного запеченного карпа с картофелем, который станет идеальным вариантом для обеда и ужина.

Как быстро приготовить на обед рыбу

Ингредиенты:

  • карп – 1,5 кг

  • картофель – 5-6 шт.

Картофель для блюда
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  • корень фенхеля – 1 шт.

  • семена фенхеля – 1 ч. л.

  • лимон – 1 шт.

Лимон для рыбы

  • корица – 1 палочка

  • сладкая горчица –

    1 ст. л.

  • томатная паста – 1-2 ст. л.

Масло и травы

  • масло – 1-2 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Почистите рыбу, внутри и снаружи натрите солью и перцем, обязательно смажьте растительным маслом с обеих сторон и внутри.

Свежая рыба

2. Фенхель нарежьте полукольцами и сложите во внутрь рыбы вместе с корицей.

3. Сверху присыпьте ее также зернами фенхеля.

Свежий фенхель

4. Картофель тщательно помойте и нарежьте большими кусками. Посыпьте щедро солью, перцем и сбрызните маслом, тщательно перемешайте.

Печеный картофель

5. На смазанный маслом противень выложите подготовленную тушку карпа, смажьте еще ее горчицей и томатным соусом, полейте выжатым соком лимона.

Специи для аромата

6. Картофель выложите также на противень, обложите им рыбу вместе с лимонными дольками и запекайте при температуре 180С в течение 40-50 минут.

Готовая рыба с картофелем

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