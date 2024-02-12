Лук входит в состав многих блюд. Но полноценно оценить ее вкус можно только при правильном отношении к этому овощу.

Недавно известный телевизионный шеф-повар Джейми Оливер рассказал, что нужно сделать с луком, чтобы избавить его от горького и острого вкуса, а также сделать настоящей изюминкой блюда. Секреты он рассказал в своем интервью Mirror.

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По словам Джейми, он всегда моет уже нарезанный лук под холодной водой. Влага, которой насыщается лук, придает ему мягкость и сладость, и избавляет от горечи, "встроенной" в систему этого корнеплода, чтобы разнообразные животные не пробовали его.

Оливер объясняет, что сначала нужно мелко нарезать лук, после чего замочить его в миске с водой. Если же есть подозрение, что лук может быть слишком сладким для приготовления конкретного блюда, в миску можно добавить немного уксуса, который нейтрализует эту сладость.

Кстати, такой метод используется в Японии уже очень много лет. Он также отлично подходит для тех людей, которые имеют повышенную чувствительность к соединениям, которые содержит лук, в результате чего при нарезании овоща выделяется большое количество слез.

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