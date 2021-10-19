Джейми Оливер поделился рецептом наилучшего осеннего супа из тыквы с имбирем

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
2,4 т.
Джейми Оливер поделился рецептом тыквенного супа

Суп – однозначно одно из лучших вариантов обеда также ужина и даже завтрака. Лучше всего готовить овощные, так как они наиболее полезны, желательно – без пассеровок на вредном подсолнечном масле.

Кулинар Джейми Оливер поделился на своем YouTube-канале рецептами вкусного осеннего супа из тыквы, который понравится всем.

Тыквенный суп с бататом и имбирем

Ингредиенты:

  • тыква – 2 кг

  • овощной бульон – 1,3 л

  • оливковое масло – 2 ст. л.

  • банан – 1 шт.

  • батат – 150 г

  • свежий тимьян – 2 ч. л.

  • сливочное масло – 15 г

  • лук – 1 шт.

  • зеленый лук – пучок

  • перец чили – 1/4 шт.

  • имбирь – 1 ч. л.

  • мускатный орех – щепотка

  • молотый тмин – 1/2 ч. л.

Видео дня

  • сок лайма – по вкусу

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помойте тыкву и батат, нарежьте, выложите на противень, присыпьте солью и маслом, отправьте в духовку на 30 минут при 190-200 С.

  2. Нарежьте лук кубиком.

  3. В кастрюле растопите сливочное масло, добавьте лук, перемешайте, посолите, накройте крышкой на 15 минут, чтобы лук просушился и стал мягким.

  4. После – туда же добавьте зеленый лук, перец чили, имбирь, мускатный орех, душистый перец, тмин, перемешайте и добавьте тимьян, снова перемешайте и еще 3-5 минут готовьте.

  5. Достаньте готовую тыкву, батат и переложите в кастрюлю, налейте бульон, бросьте лавровый лист и доведите до кипения.

  6. После – обязательно удалите лавровый лист, иначе суп будет с горечью и перебейте до однородности, посолите еще по вкусу, если нужно, добавьте натертый имбирь и можно подавать.

Перед подачей можно добавить сок лайма – это по желанию.

Вкусный тыквенный суп

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты