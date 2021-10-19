Джейми Оливер поделился рецептом наилучшего осеннего супа из тыквы с имбирем

Суп – однозначно одно из лучших вариантов обеда также ужина и даже завтрака. Лучше всего готовить овощные, так как они наиболее полезны, желательно – без пассеровок на вредном подсолнечном масле.

Кулинар Джейми Оливер поделился на своем YouTube-канале рецептами вкусного осеннего супа из тыквы, который понравится всем.

Тыквенный суп с бататом и имбирем

Ингредиенты:

тыква – 2 кг

овощной бульон – 1,3 л

оливковое масло – 2 ст. л.

банан – 1 шт.

батат – 150 г

свежий тимьян – 2 ч. л.

сливочное масло – 15 г

лук – 1 шт.

зеленый лук – пучок

перец чили – 1/4 шт.

имбирь – 1 ч. л.

мускатный орех – щепотка

молотый тмин – 1/2 ч. л.

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сок лайма – по вкусу

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте тыкву и батат, нарежьте, выложите на противень, присыпьте солью и маслом, отправьте в духовку на 30 минут при 190-200 С. Нарежьте лук кубиком. В кастрюле растопите сливочное масло, добавьте лук, перемешайте, посолите, накройте крышкой на 15 минут, чтобы лук просушился и стал мягким. После – туда же добавьте зеленый лук, перец чили, имбирь, мускатный орех, душистый перец, тмин, перемешайте и добавьте тимьян, снова перемешайте и еще 3-5 минут готовьте. Достаньте готовую тыкву, батат и переложите в кастрюлю, налейте бульон, бросьте лавровый лист и доведите до кипения. После – обязательно удалите лавровый лист, иначе суп будет с горечью и перебейте до однородности, посолите еще по вкусу, если нужно, добавьте натертый имбирь и можно подавать.

Перед подачей можно добавить сок лайма – это по желанию.

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