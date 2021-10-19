Джейми Оливер поделился рецептом наилучшего осеннего супа из тыквы с имбирем
Суп – однозначно одно из лучших вариантов обеда также ужина и даже завтрака. Лучше всего готовить овощные, так как они наиболее полезны, желательно – без пассеровок на вредном подсолнечном масле.
Кулинар Джейми Оливер поделился на своем YouTube-канале рецептами вкусного осеннего супа из тыквы, который понравится всем.
Тыквенный суп с бататом и имбирем
Ингредиенты:
тыква – 2 кг
овощной бульон – 1,3 л
оливковое масло – 2 ст. л.
банан – 1 шт.
батат – 150 г
свежий тимьян – 2 ч. л.
сливочное масло – 15 г
лук – 1 шт.
зеленый лук – пучок
перец чили – 1/4 шт.
имбирь – 1 ч. л.
мускатный орех – щепотка
молотый тмин – 1/2 ч. л.
сок лайма – по вкусу
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте тыкву и батат, нарежьте, выложите на противень, присыпьте солью и маслом, отправьте в духовку на 30 минут при 190-200 С.
Нарежьте лук кубиком.
В кастрюле растопите сливочное масло, добавьте лук, перемешайте, посолите, накройте крышкой на 15 минут, чтобы лук просушился и стал мягким.
После – туда же добавьте зеленый лук, перец чили, имбирь, мускатный орех, душистый перец, тмин, перемешайте и добавьте тимьян, снова перемешайте и еще 3-5 минут готовьте.
Достаньте готовую тыкву, батат и переложите в кастрюлю, налейте бульон, бросьте лавровый лист и доведите до кипения.
После – обязательно удалите лавровый лист, иначе суп будет с горечью и перебейте до однородности, посолите еще по вкусу, если нужно, добавьте натертый имбирь и можно подавать.
Перед подачей можно добавить сок лайма – это по желанию.
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