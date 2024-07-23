Джейми Оливер раскрыл секрет приготовления идеального стейка: не упустите этот этап
Многие считают, что в приготовлении стейка нет ничего тяжелого и достаточно просто бросить кусок мяса на сковороду, предварительно добавив соль и перец.
Но настоящие ценители мяса и известный шеф-повар Джейми Оливер считают совсем по-другому. Оказывается, есть целая технология правильного приготовления, благодаря которой стейки получаются очень вкусные, сочные и ароматные. Как правильно это сделать, он рассказал Mirror.
Ингредиенты
- Стейк по выбору
- Оливковое масло
- Морская соль
- Черный перец
- Лук или чеснок – ½ шт
- Сливочное масло
Способ приготовления
1.Натираем стейк со всех сторон оливковым маслом, солью и перцем.
2. Выкладываем стейк на горячую сковороду и готовим в течение 6 минут, переворачивая ежеминутно.
3. Разделяем пополам зубчик чеснока и натираем им стейк каждый раз, когда его переворачиваем.
4. Натираем стейк куском сливочного масла.
5. Берем любимые травы и создаем из них кисточку. Натираем стейк стекшим на сковороду жиром каждый раз после переворачивания.
6. Когда стейк готов, выложите его на деревянную доску и оставьте отдохнуть на две минуты.
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