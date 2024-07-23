Многие считают, что в приготовлении стейка нет ничего тяжелого и достаточно просто бросить кусок мяса на сковороду, предварительно добавив соль и перец.

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Но настоящие ценители мяса и известный шеф-повар Джейми Оливер считают совсем по-другому. Оказывается, есть целая технология правильного приготовления, благодаря которой стейки получаются очень вкусные, сочные и ароматные. Как правильно это сделать, он рассказал Mirror.

Ингредиенты

Стейк по выбору

Оливковое масло

Морская соль

Черный перец

Лук или чеснок – ½ шт

Сливочное масло

Способ приготовления

1.Натираем стейк со всех сторон оливковым маслом, солью и перцем.

2. Выкладываем стейк на горячую сковороду и готовим в течение 6 минут, переворачивая ежеминутно.

3. Разделяем пополам зубчик чеснока и натираем им стейк каждый раз, когда его переворачиваем.

4. Натираем стейк куском сливочного масла.

5. Берем любимые травы и создаем из них кисточку. Натираем стейк стекшим на сковороду жиром каждый раз после переворачивания.

6. Когда стейк готов, выложите его на деревянную доску и оставьте отдохнуть на две минуты.

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