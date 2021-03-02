Джем и цукаты из банановой кожуры: два простых рецепта

Знаете ли вы, что банановые шкурки можно есть? Если да, поздравляем. Можете пролистнуть сразу до рецепта джема и цукатов.

Если нет, устраивайтесь поудобнее: сейчас вы узнаете много нового и интересного (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Использование банановой кожуры идеально ложится в концепцию zero waste: набор принципов, направленных на то, чтобы свести к минимуму количеству мусора на земле. Пользы в кожуре столько же, сколько и в самих бананах: то есть в ней содержатся витамины В6 и витамин С, марганец, калий, магний, рибофлавин и многое другое.

Поэтому есть кожуру можно со спокойной душой. Правда, не в сыром виде – она банально невкусная. А вот если приготовить из нее джем или цукаты, поверьте, вы будете в восторге.

Важный момент: бананы для варенья и цукатов нужно покупать только ярко-желтые, однородного цвета, без малейших черных точек и каких-либо изъянов.

Теперь шкурки от бананов можно не выбрасывать. Источник: iStock iStock

Джем из банановой кожуры

Джем из банановых шкурок станет отличным дополнением к блинчикам, оладьям и панкейкам. Советуем еще мазать его на тосты, а также подавать к сыру и попробовать с паштетом.

Понадобится:

банан – 5 шт.

апельсиновый сок – 300 мл

вода – 300 мл

сок лимона – 80 мл

сахар – 450 г

Как готовить:

Банан почистить, мякоть отложить в сторону. Шкурки нарезать мелкими полосками, хвостики удалить. Залить теплой водой на час, затем слить воду, залить новой и поставить на плиту вариться на 15 минут. Повторить процедуру еще два раза. Сварить сироп из воды, сока апельсина и сахара. Когда сироп начнет густеть, выложить в него уже отваренные шкурки, добавить лимонный сок. Довести до кипения и варить 20 минут.

Банановые цукаты выглядят не сильно аппетитно, зато на вкус похожи на финики. Источник: thecabincountess.com

Цукаты из банановой кожуры

Сладкие и немного терпкие, темно-коричневого цвета – банановые цукаты станут отличным перекусом или дополнением к чаю. Не будем говорить, что это полезная сладость, так как готовятся они с большим количеством сахара. Скажем только, что вкус банановых цукатов чем-то напоминает финики.

Понадобится:

банановые шкурки – 6 шт.

сахар – 300 г

Хвостики отрезать, шкурку нарезать длинными полосками шириной около сантиметра. Обдать шкурки кипятком – это необходимо, чтобы продезинфецировать и избавиться от воска, которым покрывают бананы. Подсушить кожуру после этой процедуры, полоски должны быть полностью сухими. Сложить шкурки в кастрюлю, засыпать сахаром и довести до кипения на маленьком огне, постоянно помешивая. Сахар должен полностью раствориться. Карамельную смесь оставить настаиваться сутки. На следующий день процедуру повторить: нагреть на минимальном огне и оставить настаиваться. Повторять эту процедуру еще 6 дней. Через неделю отделить шкурки от сиропа, выложить на пергамент и просушить при комнатной температуре пару дней, периодически переворачивая.

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