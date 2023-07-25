Еа вкус, как оливки: как правильно замариновать виноград на зиму
Виноград можно не только есть в самостоятельном виде, готовить из него салаты и компоты, но и консервировать на зиму. В таком виде его подают на праздничный стол как закуску или украшают бутерброды. Самое важное в приготовлении – это использование ароматных специй и удачного маринада.
Редакция FoodOboz поделится с вами удачным рецептом черного консервированного винограда на зиму.
Ингредиенты:
- виноград – 200 г
- сахар – 2 ч. л.
- вода – 1 ст.
- уксус – 20 мл
- соль – 1/2 ч. л.
- корица молотая – 1/2 ч. л.
- перец душистый, горошек – 5 шт
- лавровый лист – 1 шт
- гвоздика
Способ приготовления:
1. Для начала нужно подготовить тару и крышки, а именно простерилизовать их.
2. После этого следует подготовить виноград, а именно почистить от веточек. Выложить ягоды в банки.
3. Далее нужно приготовить маринад. Для этого в кастрюлю насыпать соль, сахар, корицу, положить лавровый лист, гвоздику и душистый перец. Залить все водой и поставить на огонь. Довести до кипения, периодически помешивая.
4. Когда маринад закипит, добавить в него уксус и варить еще 2-5 минут.
5. Горячим маринадом нужно наполнить банки с виноградом. Накрыть крышками и переставить в кастрюлю с водой (дно тары нужно застелить полотенцем). Стерилизовать банки с виноградом 10 минут с момента закипания.
6. Стерилизованные банки сразу закатаны крышками. Перевернуть вверх дном и накрыть чем-нибудь теплым, оставить в таком виде до полного охлаждения. Готово!
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