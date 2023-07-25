Виноград можно не только есть в самостоятельном виде, готовить из него салаты и компоты, но и консервировать на зиму. В таком виде его подают на праздничный стол как закуску или украшают бутерброды. Самое важное в приготовлении – это использование ароматных специй и удачного маринада.

Редакция FoodOboz поделится с вами удачным рецептом черного консервированного винограда на зиму.

Ингредиенты:

виноград – 200 г

сахар – 2 ч. л.

вода – 1 ст.

уксус – 20 мл

соль – 1/2 ч. л.

корица молотая – 1/2 ч. л.

перец душистый, горошек – 5 шт

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лавровый лист – 1 шт

гвоздика

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить тару и крышки, а именно простерилизовать их.

2. После этого следует подготовить виноград, а именно почистить от веточек. Выложить ягоды в банки.

3. Далее нужно приготовить маринад. Для этого в кастрюлю насыпать соль, сахар, корицу, положить лавровый лист, гвоздику и душистый перец. Залить все водой и поставить на огонь. Довести до кипения, периодически помешивая.

4. Когда маринад закипит, добавить в него уксус и варить еще 2-5 минут.

5. Горячим маринадом нужно наполнить банки с виноградом. Накрыть крышками и переставить в кастрюлю с водой (дно тары нужно застелить полотенцем). Стерилизовать банки с виноградом 10 минут с момента закипания.

6. Стерилизованные банки сразу закатаны крышками. Перевернуть вверх дном и накрыть чем-нибудь теплым, оставить в таком виде до полного охлаждения. Готово!

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