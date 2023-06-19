В СССР был дефицит продуктов, а именно, очень тяжело было приобрести качественный твердый сыр, рыбу, морепродукты, творог, конфеты и алкоголь.

Редакция FoodOboz делится списком популярных продуктов, которых не было в СССР и которые практически невозможно было купить.

Овощи и фрукты

В Советском Союзе были бананы, апельсины и даже простые персики, но обычно к таким фруктам выстраивались километровые очереди раз в год к празднованию Нового года.

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Морепродукты

В СССР не было свежих и замороженных морепродуктов, но были консервированные крабы, крабовые палочки и морская капуста.

Шоколад, сладости, консервы, кофе

В 80-е шоколад был дефицитом, при этом был его заменитель, в котором не было натурального какао и который по вкусу напоминал пластилин с ванилью. Стоит отметить, что и конфет, печенья и вкусного кофе также не было.

Вино и пиво

Хорошее пиво было найти практически невозможно, поскольку традиции пивоварения были уничтожены в послереволюционные годы.

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