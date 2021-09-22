Виноградное топливо и хлебные лампы – необычное использование еды

Светильник, топливо и электроэнергия – казалось бы, что это непонятный набор слов, которые не имеют ничего общего между собой. Впрочем, кто-то с большим удовольствием наслаждается свежеиспеченным круассаном, а кого-то он интересует не в качестве пищевого продукта, а как оригинальный объект интерьера. Ведь пищу можно не только есть.

Редакция FoodOboz расскажет, как необычно используют пищу в мире.

Виноградное топливо для спортивных машин

О таком необычном стартапе объявила французская нефтяная компания. Следовательно, фирма будет производить экологически чистое топливо для спортивных машин, используя виноградный осадок и жмых. В результате использования нового вида топлива удастся сократить отходы углекислого газа более чем на 65%. Биотопливо планируют представить уже в 2022 году в рамках чемпионата мира по спортивным гонкам во Франции.

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Апельсиновую электроэнергию заказывали?

Неординарную идею предложила одна испанская компания. Сейчас она занимается реализацией пилотного проекта по производству чистой энергии из сока острых апельсинов, которые ростут прямо на улицах. Так, сначала собирают урожай, а затем с помощью биогаза и специального технического обеспечения получают апельсиновый сок для производства электроэнергии. Шелуха и части апельсина, использовать нельзя отправляют на переработку. Как сообщают, одна тонна апельсинов может обеспечить электроэнергией 5 домов.

Хлебные лампы

Если вы вдруг не знаете какой элемент декора поставить у себя в квартире, то вам в этом поможет японский дизайнер Юкико Морита. Девушка основала собственный бренд и самостоятельно изготавливает лампы и светильники из настоящих круассанов, багетов и булочек. Для этого она покупает хлебобулочные изделия, вынимает из них сердцевину и размещает внутри светодиодную лампу. Сверху изделие покрывает специальной смолой, чтобы избежать порчи хлеба. В общем, маленький светильник вам обойдется в почти 100 долларов, большой стоит 250 долларов.

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