Вкусная паска не обязательно должна быть дрожжевой. Если вы действительно хотите удивить свою семью эффектным Пасхальным десертом – приготовьте паску "Сникерс". В ее основе кисломолочный сыр, карамель и орехи. Масса отлично застывает в холодильнике, поэтому выпекать ничего не придется.

Идея приготовления сырного кулича "Сникерс" опубликована на странице фудблогера Юлии Петровой (_yuliiali_) в Instagram.

Ингредиенты для карамели:

сахар – 110 г

сливочное масло – 50 г

соль – 1/3 ч.л.

горячих сливок 33% – 80 мл

жареного арахиса – 70 г

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Ингредиенты для крема:

яйца – 2 шт.

сахар – 70 г

горячих сливок 33% – 100 мл

Для шоколадной начинки:

молочный шоколад – 60 г

сливки 33% – 30 мл

Ингредиенты для основания:

кисломолочный творог (5-9%) – 500 г

сливочное масло – 60 г

Способ приготовления:

1. Карамель: на среднем огне в сотейнике с толстым дном, растапливаем сахар + сливочное масло, соль и быстро перемешиваем. Вливаем горячие сливки, перемешиваем и снимаем с огня, 2-3 ст.л. оставляем для украшения. К остальным добавляем арахис и перемешиваем.

2. Крем: яйца взбиваем с сахаром. Продолжая взбивать, вливаем горячие сливки. Ставим на средний огонь и помешивая, варим до загустения, убираем из огня и даем остыть.

3. Шоколадная начинка: шоколад заливаем горячими сливками и перемешиваем в однородную массу.

4. Собираем паску: к сыру добавляем сливочное масло, крем, и пробиваем блендером до однородной массы. Добавляем карамель с арахисом, шоколадную начинку и перемешиваем лопаткой несколько раз, чтобы получился хороший рисунок.

5. Форму ставим на тарелку (туда будет стекать жидкость) и застилаем двойным слоем влажной марли. Выкладываем нашу массу, плотно утрамбовываем и заворачиваем края марли.

6. Сверху накрываем тарелкой, ставим груз и убираем в холодильник на ночь. Утром осторожно переворачиваем форму на тарелку, снимаем форму, марлю и украшаем карамелью.

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