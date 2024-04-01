Эффектная сырная паска с маскарпоне и миндалем: готовится без выпечки
Вкусную праздничную паску можно приготовить даже без выпекания. Для такого десерта нужно сделать однородное творожное тесто, которое отлично застывает в холодильнике. Паску можно есть просто ложкой.
Идея приготовления творожного кулича с миндалем и маскарпоне без выпечки опубликована на странице фудблогера Анны с ником annet_days в Instagram. Десерт получается очень эстетичным.
Ингредиенты на среднюю форму:
- маскарпоне – 250 г
- кисломолочный творог – 250 г
- сливочное масло – 100 г
- сметана – 60 г
- мед – 80 г
- миндальные хлопья – 70 г
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
2. Миндальные хлопья поджарить до золотистого цвета и охладить.
3. Мягкое сливочное масло и мед взбить миксером до объединения.
4. Добавить другие ингредиенты и перемешать еще раз миксером.
5. Всыпать миндальные хлопья и вмешать лопаткой.
6. Среднюю форму для паски застелить влажной марлей и выложить творожную массу в форму. Завернуть края марли.
7. Форму установить на решетку, чтобы выходила лишняя влага и установить сверху пресс.
8. Поставить в холодильник на 6-8 часов.
9. Снять форму и марлю. Украсить по желанию.
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