Вкусную праздничную паску можно приготовить даже без выпекания. Для такого десерта нужно сделать однородное творожное тесто, которое отлично застывает в холодильнике. Паску можно есть просто ложкой.

Идея приготовления творожного кулича с миндалем и маскарпоне без выпечки опубликована на странице фудблогера Анны с ником annet_days в Instagram. Десерт получается очень эстетичным.

Ингредиенты на среднюю форму:

маскарпоне – 250 г

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кисломолочный творог – 250 г

сливочное масло – 100 г

сметана – 60 г

мед – 80 г

миндальные хлопья – 70 г

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

2. Миндальные хлопья поджарить до золотистого цвета и охладить.

3. Мягкое сливочное масло и мед взбить миксером до объединения.

4. Добавить другие ингредиенты и перемешать еще раз миксером.

5. Всыпать миндальные хлопья и вмешать лопаткой.

6. Среднюю форму для паски застелить влажной марлей и выложить творожную массу в форму. Завернуть края марли.

7. Форму установить на решетку, чтобы выходила лишняя влага и установить сверху пресс.

8. Поставить в холодильник на 6-8 часов.

9. Снять форму и марлю. Украсить по желанию.

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