Мы привыкли к тому, что на паску нужно долго вымешивать тесто, а затем выпекать. И часто бывает, что масса не поднимается, выходит забитой. Поэтому если вы не хотите обо всем этом заботиться – можете сделать простую и очень эффектную творожную паску с клубникой – ее нужно только поставить в холодильник на несколько часов.

Идея приготовления творожной паски с клубникой опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram.

Ингредиенты (на форму диаметром 12 см, высотой – 9 см):

Для основания:

200 г белого шоколада ⠀ ⠀

Для клубничной прослойки:

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150 г клубники (можно взять любые свежие или размороженные ягоды)

50 г сахара

1 ч.л. лимонного сока

2 г агар-агара ⠀

Для начинки:

10 г желатина

130 мл сливок 33%

500 г сливочного или кисломолочного творога

150 г сахарной пудры

50 г сливочного масла ⠀ ⠀

Способ приготовления:

1. Для основания шоколад растапливаем в микроволновке или на водяной бане. Переливаем в силиконовую форму и равномерно распределяем (можно кисточкой). Ставим в холодильник до застывания.

2. Для клубничной прослойки клубнику нарезаем кубиками, добавляем остальные ингредиенты и доводим до кипения. Варим 2-3 минуты до загущения и даем остыть.

3. Для начинки желатин добавляем к сливкам, перемешиваем и оставляем на 20 минут. После этого растапливаем в микроволновке или на плите.

4. В сыр добавляем сахарную пудру, мягкое сливочное масло, растопленный желатин со сливками и взбиваем блендером до однородной массы.

5. В форму с шоколадной основой слоями кладем творожную массу и клубничную прослойку. Убираем в холодильник на 3-4 часа, а лучше на ночь.

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