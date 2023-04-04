Эффектная творожная паска с клубникой: выпекать не придется
Мы привыкли к тому, что на паску нужно долго вымешивать тесто, а затем выпекать. И часто бывает, что масса не поднимается, выходит забитой. Поэтому если вы не хотите обо всем этом заботиться – можете сделать простую и очень эффектную творожную паску с клубникой – ее нужно только поставить в холодильник на несколько часов.
Идея приготовления творожной паски с клубникой опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram.
Ингредиенты (на форму диаметром 12 см, высотой – 9 см):
Для основания:
- 200 г белого шоколада ⠀ ⠀
Для клубничной прослойки:
- 150 г клубники (можно взять любые свежие или размороженные ягоды)
- 50 г сахара
- 1 ч.л. лимонного сока
- 2 г агар-агара ⠀
Для начинки:
- 10 г желатина
- 130 мл сливок 33%
- 500 г сливочного или кисломолочного творога
- 150 г сахарной пудры
- 50 г сливочного масла ⠀ ⠀
Способ приготовления:
1. Для основания шоколад растапливаем в микроволновке или на водяной бане. Переливаем в силиконовую форму и равномерно распределяем (можно кисточкой). Ставим в холодильник до застывания.
2. Для клубничной прослойки клубнику нарезаем кубиками, добавляем остальные ингредиенты и доводим до кипения. Варим 2-3 минуты до загущения и даем остыть.
3. Для начинки желатин добавляем к сливкам, перемешиваем и оставляем на 20 минут. После этого растапливаем в микроволновке или на плите.
4. В сыр добавляем сахарную пудру, мягкое сливочное масло, растопленный желатин со сливками и взбиваем блендером до однородной массы.
5. В форму с шоколадной основой слоями кладем творожную массу и клубничную прослойку. Убираем в холодильник на 3-4 часа, а лучше на ночь.
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