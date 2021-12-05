Эффектная закуска 'Елочные игрушки': удивите гостей атмосферным блюдом

Украсьте игрушками не только елку, но и праздничный стол. И сделать это можно с помощью эффектной закуски. Зрительно она напоминает шарик, который мы обычно вешаем на главный новогодний атрибут. Готовится такое блюдо максимально просто и точно удивит всех гостей.

Идеей такой необычной закуски поделилась food_andreamamik на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

куриного филе – 300 г

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сыр – 200 г

зелень

грецкие орехи

чеснок – по желанию

майонез

оливки

Способ приготовления:

1. Филе отварить в подсоленной воде (15-20 минут) и мелко порезать.

2. Сыр мелко натереть.

3. Зелень порезать.

4. Грецкие орехи измельчить, добавить раздавленный чеснок.

5. Смешать все ингредиенты и заправить майонезом.

6. Из полученной массы сформировать шарики.

7. Обвалять в ореховой крошке, из половинок оливок сделать крепеж, из зелени – петельки.

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