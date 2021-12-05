Эффектная закуска "Елочные игрушки": удивите гостей атмосферным блюдом

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
1,8 т.
Эффектная закуска 'Елочные игрушки': удивите гостей атмосферным блюдом

Украсьте игрушками не только елку, но и праздничный стол. И сделать это можно с помощью эффектной закуски. Зрительно она напоминает шарик, который мы обычно вешаем на главный новогодний атрибут. Готовится такое блюдо максимально просто и точно удивит всех гостей.

Идеей такой необычной закуски поделилась food_andreamamik на своей странице в Instagram.

Закуска "Елочные игрушки"

Ингредиенты:

  • куриного филе – 300 г

Орехи для закуски
Видео дня

  • сыр – 200 г

  • зелень

  • грецкие орехи

  • чеснок – по желанию

  • майонез

  • оливки

Филе для блюда

Способ приготовления:

1. Филе отварить в подсоленной воде (15-20 минут) и мелко порезать.

2. Сыр мелко натереть.

Сыр для закуски

3. Зелень порезать.

4. Грецкие орехи измельчить, добавить раздавленный чеснок.

5. Смешать все ингредиенты и заправить майонезом.

Чем полезны оливки

6. Из полученной массы сформировать шарики.

7. Обвалять в ореховой крошке, из половинок оливок сделать крепеж, из зелени – петельки.

Майонез для заправки

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты