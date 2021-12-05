Эффектная закуска "Елочные игрушки": удивите гостей атмосферным блюдом
Украсьте игрушками не только елку, но и праздничный стол. И сделать это можно с помощью эффектной закуски. Зрительно она напоминает шарик, который мы обычно вешаем на главный новогодний атрибут. Готовится такое блюдо максимально просто и точно удивит всех гостей.
Идеей такой необычной закуски поделилась food_andreamamik на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
куриного филе – 300 г
сыр – 200 г
зелень
грецкие орехи
чеснок – по желанию
майонез
оливки
Способ приготовления:
1. Филе отварить в подсоленной воде (15-20 минут) и мелко порезать.
2. Сыр мелко натереть.
3. Зелень порезать.
4. Грецкие орехи измельчить, добавить раздавленный чеснок.
5. Смешать все ингредиенты и заправить майонезом.
6. Из полученной массы сформировать шарики.
7. Обвалять в ореховой крошке, из половинок оливок сделать крепеж, из зелени – петельки.
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