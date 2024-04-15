Сельдь и картофель – это компоненты, которые многие люди просто не представляют отдельно. Это очень вкусно и бюджетно. А если вы хотите интересно подать такие продукты на праздничный стол – воспользуйтесь следующим вариантом закуски.

Идея приготовления закуски из картофеля и сельди опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Прекрасно дополняет вкус ароматный маринованный лук, который нужно выложить сверху.

Ингредиенты:

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картофель – 5 шт.

растительное масло

лук фиолетовый – 2 шт.

вода – 300 мл.

уксус 9% – 2,5 стакана

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

сельдь филе – 3-4 шт.

масло – 3-4 ст.л.

горчица зернистая – 1.5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Картошку хорошо вымыть.

2. Варить до полуготовности.

3. Разрезать пополам и выложить в форму.

4. Смазать растительным маслом и отправить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

5. Лук нарезать колечками, залить водой.

6. Добавить уксус с сахаром и солью.

7. Оставить на 10 минут.

8. Филе сельди нарезать на тонкие кусочки, а затем в отдельной посуде смешать растительное масло с горчицей.

9. Перемешать до однородности, добавить соус к сельди.

10. Достать картошку ложкой, забрать середину.

11. Выложить в центр начинку из сельди, сверху замаринованный лук и украсить укропом.

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