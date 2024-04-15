Эффектная закуска из картофеля в мундире и сельди: подойдет для праздничного стола и на каждый день
Сельдь и картофель – это компоненты, которые многие люди просто не представляют отдельно. Это очень вкусно и бюджетно. А если вы хотите интересно подать такие продукты на праздничный стол – воспользуйтесь следующим вариантом закуски.
Идея приготовления закуски из картофеля и сельди опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Прекрасно дополняет вкус ароматный маринованный лук, который нужно выложить сверху.
Ингредиенты:
- картофель – 5 шт.
- растительное масло
- лук фиолетовый – 2 шт.
- вода – 300 мл.
- уксус 9% – 2,5 стакана
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- сельдь филе – 3-4 шт.
- масло – 3-4 ст.л.
- горчица зернистая – 1.5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Картошку хорошо вымыть.
2. Варить до полуготовности.
3. Разрезать пополам и выложить в форму.
4. Смазать растительным маслом и отправить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.
5. Лук нарезать колечками, залить водой.
6. Добавить уксус с сахаром и солью.
7. Оставить на 10 минут.
8. Филе сельди нарезать на тонкие кусочки, а затем в отдельной посуде смешать растительное масло с горчицей.
9. Перемешать до однородности, добавить соус к сельди.
10. Достать картошку ложкой, забрать середину.
11. Выложить в центр начинку из сельди, сверху замаринованный лук и украсить укропом.
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