Эффектная закуска из картофеля в мундире и сельди: подойдет для праздничного стола и на каждый день

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Эффектная закуска из картофеля в мундире и сельди: подойдет для праздничного стола и на каждый день

Сельдь и картофель – это компоненты, которые многие люди просто не представляют отдельно. Это очень вкусно и бюджетно. А если вы хотите интересно подать такие продукты на праздничный стол – воспользуйтесь следующим вариантом закуски.

Идея приготовления закуски из картофеля и сельди опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Прекрасно дополняет вкус ароматный маринованный лук, который нужно выложить сверху.

Эффектная закуска из картофеля в мундире и сельди: подойдет для праздничного стола и на каждый день

Ингредиенты:

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  • картофель – 5 шт.
  • растительное масло
  • лук фиолетовый – 2 шт.
  • вода – 300 мл.
  • уксус 9% – 2,5 стакана
  • соль – 1 ч.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • сельдь филе – 3-4 шт.
  • масло – 3-4 ст.л.
  • горчица зернистая – 1.5 ч.л.

Способ приготовления:

Эффектная закуска из картофеля в мундире и сельди: подойдет для праздничного стола и на каждый день

1. Картошку хорошо вымыть.

2. Варить до полуготовности.

Эффектная закуска из картофеля в мундире и сельди: подойдет для праздничного стола и на каждый день

3. Разрезать пополам и выложить в форму.

4. Смазать растительным маслом и отправить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

Эффектная закуска из картофеля в мундире и сельди: подойдет для праздничного стола и на каждый день

5. Лук нарезать колечками, залить водой.

6. Добавить уксус с сахаром и солью.

Эффектная закуска из картофеля в мундире и сельди: подойдет для праздничного стола и на каждый день

7. Оставить на 10 минут.

Эффектная закуска из картофеля в мундире и сельди: подойдет для праздничного стола и на каждый день

8. Филе сельди нарезать на тонкие кусочки, а затем в отдельной посуде смешать растительное масло с горчицей.

Эффектная закуска из картофеля в мундире и сельди: подойдет для праздничного стола и на каждый день

9. Перемешать до однородности, добавить соус к сельди.

10. Достать картошку ложкой, забрать середину.

Эффектная закуска из картофеля в мундире и сельди: подойдет для праздничного стола и на каждый день

11. Выложить в центр начинку из сельди, сверху замаринованный лук и украсить укропом.

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