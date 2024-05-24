Эффектное тирамису из клубники: как приготовить легкий сезонный десерт
Сезонная клубника – это идеальное основание для легких десертов. С такой ягодой получается очень вкусное тирамису. Готовится оно гораздо проще, чем любые торты.
Идея приготовления сезонного клубничного тирамису опубликована на кулинарной странице blogini kyxni в Instagram. В основе – классическое печенье савоярди.
Ингредиенты:
- печенье савоярди – 200 г
- сыр "маскарпоне" – 500 г
- сливки 33% – 500 г
- клубника – 500 г
- сахар – 50 г
- сок лимона – 2 ст.л.
- сахарная пудра – 150 г
Способ приготовления:
1. Сбить клубнику до состояния пюре.
2. Добавить сок лимона и сахар.
3. Печенье погрузить в клубничное пюре.
4. Выложить на дно формы.
5. Для крема взбить сливки до густоты, добавить сахарную пудру, еще немного взбить.
6. Затем добавить сыр маскарпоне и взбить несколько минут все вместе.
7. Выложить крем на печенье.
8. Следующий слой выложить снова печенье и сверху выложить остаток крема.
9. Украсить клубникой.
10. Поставить в холодильник на 3 часа, а лучше на ночь.
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