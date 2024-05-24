Сезонная клубника – это идеальное основание для легких десертов. С такой ягодой получается очень вкусное тирамису. Готовится оно гораздо проще, чем любые торты.

Идея приготовления сезонного клубничного тирамису опубликована на кулинарной странице blogini kyxni в Instagram. В основе – классическое печенье савоярди.

Ингредиенты:

печенье савоярди – 200 г

сыр "маскарпоне" – 500 г

сливки 33% – 500 г

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клубника – 500 г

сахар – 50 г

сок лимона – 2 ст.л.

сахарная пудра – 150 г

Способ приготовления:

1. Сбить клубнику до состояния пюре.

2. Добавить сок лимона и сахар.

3. Печенье погрузить в клубничное пюре.

4. Выложить на дно формы.

5. Для крема взбить сливки до густоты, добавить сахарную пудру, еще немного взбить.

6. Затем добавить сыр маскарпоне и взбить несколько минут все вместе.

7. Выложить крем на печенье.

8. Следующий слой выложить снова печенье и сверху выложить остаток крема.

9. Украсить клубникой.

10. Поставить в холодильник на 3 часа, а лучше на ночь.

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