Эффектное тирамису из клубники: как приготовить легкий сезонный десерт

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Эффектное тирамису из клубники: как приготовить легкий сезонный десерт

Сезонная клубника – это идеальное основание для легких десертов. С такой ягодой получается очень вкусное тирамису. Готовится оно гораздо проще, чем любые торты.

Идея приготовления сезонного клубничного тирамису опубликована на кулинарной странице blogini kyxni в Instagram. В основе – классическое печенье савоярди.

Эффектное тирамису из клубники: как приготовить легкий сезонный десерт

Ингредиенты:

  • печенье савоярди – 200 г
  • сыр "маскарпоне" – 500 г
  • сливки 33% – 500 г
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  • клубника – 500 г
  • сахар – 50 г
  • сок лимона – 2 ст.л.
  • сахарная пудра – 150 г

Способ приготовления:

Эффектное тирамису из клубники: как приготовить легкий сезонный десерт

1. Сбить клубнику до состояния пюре.

2. Добавить сок лимона и сахар.

Эффектное тирамису из клубники: как приготовить легкий сезонный десерт

3. Печенье погрузить в клубничное пюре.

4. Выложить на дно формы.

Эффектное тирамису из клубники: как приготовить легкий сезонный десерт

5. Для крема взбить сливки до густоты, добавить сахарную пудру, еще немного взбить.

6. Затем добавить сыр маскарпоне и взбить несколько минут все вместе.

Эффектное тирамису из клубники: как приготовить легкий сезонный десерт

7. Выложить крем на печенье.

8. Следующий слой выложить снова печенье и сверху выложить остаток крема.

Эффектное тирамису из клубники: как приготовить легкий сезонный десерт

9. Украсить клубникой.

10. Поставить в холодильник на 3 часа, а лучше на ночь.

Эффектное тирамису из клубники: как приготовить легкий сезонный десерт

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