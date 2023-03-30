Традиционные вареники из пшеничной муки получаются белыми. Но тесто можно покрасить. Для этого идеально подходит вишня. Окрас получается насыщенным и однородным. Такое блюдо можно приготовить даже на Пасху, ведь красный цвет является символом этого праздника.

Идеей приготовления красных вареников поделился известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi_vova) в Instagram.

Ингредиенты на 26-30 вареников:

Тесто:

160 г вишневого сока

20 г сливочного масла

175 г муки

25 г сахара

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Начинка:

300 г творога

1 желток

40 г сахар

Соус:

остаток вишни – 240 г

сахар – 50 г

сливочное масло – 15 г

можно добавить немного апельсинового сока

сметана для подачи – 200 г

Способ приготовления:

1. Налейте в сотейник полученный сок, добавьте сахар, сливочное масло и доведите до кипения. Всыпьте 100 г муки, быстро замешайте деревянной лопаткой смесь и снимите с огня сотейник.

2. Тесто вытяните из сотейника, немного охладите и вмешайте оставшиеся 75 г муки.

3. Накройте пленкой и дайте охладиться 20-30 минут.

4. Тесто тоненько раскатать.

5. Формой 7 см в диаметре вырезатҗ кружки, на низ положить начинку, предварительно перетертый с сахаром и желтком творог.

6. Сформировать вареники, затем варить 3 минуты в подсоленной воде.

7. Отдельно на сковороде разогреть оставшуюся вишню, добавить сахар и кусочек масла и прогреть готовые вареники с двух сторон, чтобы вернулся цвет.

8. Подавать со сметаной или ряженкой.