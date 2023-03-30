Эффектные красные вареники: как покрасить тесто с помощью простого ингредиента
Традиционные вареники из пшеничной муки получаются белыми. Но тесто можно покрасить. Для этого идеально подходит вишня. Окрас получается насыщенным и однородным. Такое блюдо можно приготовить даже на Пасху, ведь красный цвет является символом этого праздника.
Идеей приготовления красных вареников поделился известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi_vova) в Instagram.
Ингредиенты на 26-30 вареников:
Тесто:
- 160 г вишневого сока
- 20 г сливочного масла
- 175 г муки
- 25 г сахара
Начинка:
- 300 г творога
- 1 желток
- 40 г сахар
Соус:
- остаток вишни – 240 г
- сахар – 50 г
- сливочное масло – 15 г
- можно добавить немного апельсинового сока
- сметана для подачи – 200 г
Способ приготовления:
1. Налейте в сотейник полученный сок, добавьте сахар, сливочное масло и доведите до кипения. Всыпьте 100 г муки, быстро замешайте деревянной лопаткой смесь и снимите с огня сотейник.
2. Тесто вытяните из сотейника, немного охладите и вмешайте оставшиеся 75 г муки.
3. Накройте пленкой и дайте охладиться 20-30 минут.
4. Тесто тоненько раскатать.
5. Формой 7 см в диаметре вырезатҗ кружки, на низ положить начинку, предварительно перетертый с сахаром и желтком творог.
6. Сформировать вареники, затем варить 3 минуты в подсоленной воде.
7. Отдельно на сковороде разогреть оставшуюся вишню, добавить сахар и кусочек масла и прогреть готовые вареники с двух сторон, чтобы вернулся цвет.
8. Подавать со сметаной или ряженкой.