Эффектные красные вареники: как покрасить тесто с помощью простого ингредиента

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Эффектные красные вареники: как покрасить тесто с помощью простого ингредиента

Традиционные вареники из пшеничной муки получаются белыми. Но тесто можно покрасить. Для этого идеально подходит вишня. Окрас получается насыщенным и однородным. Такое блюдо можно приготовить даже на Пасху, ведь красный цвет является символом этого праздника.

Идеей приготовления красных вареников поделился известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi_vova) в Instagram.

Эффектные красные вареники: как покрасить тесто с помощью простого ингредиента

Ингредиенты на 26-30 вареников:

Тесто:

  • 160 г вишневого сока
  • 20 г сливочного масла
  • 175 г муки
  • 25 г сахара
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Начинка:

  • 300 г творога
  • 1 желток
  • 40 г сахар

Соус:

  • остаток вишни – 240 г
  • сахар – 50 г
  • сливочное масло – 15 г
  • можно добавить немного апельсинового сока
  • сметана для подачи – 200 г

Способ приготовления:

Эффектные красные вареники: как покрасить тесто с помощью простого ингредиента

1. Налейте в сотейник полученный сок, добавьте сахар, сливочное масло и доведите до кипения. Всыпьте 100 г муки, быстро замешайте деревянной лопаткой смесь и снимите с огня сотейник.

Эффектные красные вареники: как покрасить тесто с помощью простого ингредиента

2. Тесто вытяните из сотейника, немного охладите и вмешайте оставшиеся 75 г муки.

Эффектные красные вареники: как покрасить тесто с помощью простого ингредиента

3. Накройте пленкой и дайте охладиться 20-30 минут.

4. Тесто тоненько раскатать.

Эффектные красные вареники: как покрасить тесто с помощью простого ингредиента

5. Формой 7 см в диаметре вырезатҗ кружки, на низ положить начинку, предварительно перетертый с сахаром и желтком творог.

Эффектные красные вареники: как покрасить тесто с помощью простого ингредиента

6. Сформировать вареники, затем варить 3 минуты в подсоленной воде.

Эффектные красные вареники: как покрасить тесто с помощью простого ингредиента

7. Отдельно на сковороде разогреть оставшуюся вишню, добавить сахар и кусочек масла и прогреть готовые вареники с двух сторон, чтобы вернулся цвет.

8. Подавать со сметаной или ряженкой.

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