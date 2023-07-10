Если совместить обычное слоеное тесто с нежным кремом – получатся эффектные пирожные даниш. Можно приготовить сразу несколько партий и подавать к чаю, когда придут гости. Особенно вкусно с сезонными ягодами и фруктами.

Идея приготовления пирожных данишь опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Слоеное тесто для десерта можно приобрести в магазине.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 1 пачка (500 г)

Ингредиенты для заварного крема:

Видео дня

молоко – 250 мл

яйцо – 1 шт.

мука – 2 ст.л

сахар – 100 г

ванильный сахар – 10 г

сливочное масло – 50 г

Дополнительные ингредиенты:

фрукты и ягоды

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто рассказываем ориентировочно толщиной 5 мм.

2. Режем на квадраты 12 см.

3. В каждом квадрате делаем надрезы, в двух концах не до конца.

4. Заворачиваем с двух концов на противоположные стороны, образуя корзинки.

5. Можно смазать яйцом.

6. Выкладываем на пергамент и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.

7. Для крема соединяем в маленькой кастрюле яйцо, сахар, ванильный сахар, муку, хорошо перемешиваем.

8. Ставим на маленький огонь и постепенно наливаем молоко.

9. Постоянно помешиваем.

10. Когда крем станет густым – добавляем сливочное масло.

11. На готовые корзины выкладываем крем.

12. Сверху ягоды и фрукты.

13. Можно посыпать сахарной пудрой.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: