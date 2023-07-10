Эффектные пирожные данишь из слоеного теста: выпекаются 20 минут
Если совместить обычное слоеное тесто с нежным кремом – получатся эффектные пирожные даниш. Можно приготовить сразу несколько партий и подавать к чаю, когда придут гости. Особенно вкусно с сезонными ягодами и фруктами.
Идея приготовления пирожных данишь опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Слоеное тесто для десерта можно приобрести в магазине.
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 1 пачка (500 г)
Ингредиенты для заварного крема:
- молоко – 250 мл
- яйцо – 1 шт.
- мука – 2 ст.л
- сахар – 100 г
- ванильный сахар – 10 г
- сливочное масло – 50 г
Дополнительные ингредиенты:
- фрукты и ягоды
Способ приготовления:
1. Слоеное тесто рассказываем ориентировочно толщиной 5 мм.
2. Режем на квадраты 12 см.
3. В каждом квадрате делаем надрезы, в двух концах не до конца.
4. Заворачиваем с двух концов на противоположные стороны, образуя корзинки.
5. Можно смазать яйцом.
6. Выкладываем на пергамент и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.
7. Для крема соединяем в маленькой кастрюле яйцо, сахар, ванильный сахар, муку, хорошо перемешиваем.
8. Ставим на маленький огонь и постепенно наливаем молоко.
9. Постоянно помешиваем.
10. Когда крем станет густым – добавляем сливочное масло.
11. На готовые корзины выкладываем крем.
12. Сверху ягоды и фрукты.
13. Можно посыпать сахарной пудрой.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: