Эффектные розовые кексы из сыра: чем покрасить тесто

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Эффектные розовые кексы из сыра: чем покрасить тесто

Такие кексы особенно понравятся детям, потому что выпечка очень яркая и привлекательная. И несмотря на окрас, в составе только натуральные компоненты – красителей нет. Можно сделать на празднование или просто для семейного чаепития.

Идея приготовления розовых творожных кексов опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.

Эффектные розовые кексы из сыра: чем покрасить тесто

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 250 г
  • свекла вареная или печеная – 1 средняя
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  • яйца – 1 шт
  • мука цельнозерновая – 2-3 ст.л.
  • специи – по вкусу (сухой чеснок, черный перец)

Способ приготовления:

Эффектные розовые кексы из сыра: чем покрасить тесто

1. Выложить творог в миску.

Эффектные розовые кексы из сыра: чем покрасить тесто

2. Натереть туда свеклу на небольшой терке.

Эффектные розовые кексы из сыра: чем покрасить тесто

3. Добавить яйцо, муку, специи.

Эффектные розовые кексы из сыра: чем покрасить тесто

4. Перемешать до однородности.

Эффектные розовые кексы из сыра: чем покрасить тесто

5. Разложить по силиконовым формам и выпекать при температуре 170 градусов 25 минут.

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