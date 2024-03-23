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Эффектные розовые кексы из сыра: чем покрасить тесто
Такие кексы особенно понравятся детям, потому что выпечка очень яркая и привлекательная. И несмотря на окрас, в составе только натуральные компоненты – красителей нет. Можно сделать на празднование или просто для семейного чаепития.
Идея приготовления розовых творожных кексов опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 250 г
- свекла вареная или печеная – 1 средняя
- яйца – 1 шт
- мука цельнозерновая – 2-3 ст.л.
- специи – по вкусу (сухой чеснок, черный перец)
Способ приготовления:
1. Выложить творог в миску.
2. Натереть туда свеклу на небольшой терке.
3. Добавить яйцо, муку, специи.
4. Перемешать до однородности.
5. Разложить по силиконовым формам и выпекать при температуре 170 градусов 25 минут.
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