Такие кексы особенно понравятся детям, потому что выпечка очень яркая и привлекательная. И несмотря на окрас, в составе только натуральные компоненты – красителей нет. Можно сделать на празднование или просто для семейного чаепития.

Идея приготовления розовых творожных кексов опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 250 г

свекла вареная или печеная – 1 средняя

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яйца – 1 шт

мука цельнозерновая – 2-3 ст.л.

специи – по вкусу (сухой чеснок, черный перец)

Способ приготовления:

1. Выложить творог в миску.

2. Натереть туда свеклу на небольшой терке.

3. Добавить яйцо, муку, специи.

4. Перемешать до однородности.

5. Разложить по силиконовым формам и выпекать при температуре 170 градусов 25 минут.

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